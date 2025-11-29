Logo
Приједор: Пријава за напад на дијете није основана

29.11.2025

15:10

Полицијска управа Приједор саопштила је да није утврђена основаност пријаве да су два непозната лица старије доби вербално и физички напала дијете у том граду.

- Апелујемо да грађани, родитељи и медији не стварају тензије и не шире непровјерене информације које могу изазвати узнемирење јавности, посебно када је ријеч о случајевима у којима су укључена малољетна лица. Правовремено информисање надлежних органа и одговорно поступање свих субјеката кључни су за објективно и ефикасно утврђивање чињеница - напомиње се у саопштењу.

Полицијски службеници јуче су око 13.00 часова поступили по пријави о нападу на малољетно лице, а на основу досадашњих активности, прикупљених информација и провјера није утврђено постојање елемената основаности пријаве.

Под надзором Окружног јавног тужилаштва Приједор полицијски службеници провјеравају све доступне информације и настављају рад на утврђивању околности пријављеног догађаја.

