Упозорење за возаче! Поледица и снијег у овим крајевима Српске

Извор:
СРНА
29.11.2025
09:29
Коментари:0
Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је возаче да је у вишим планинским предјелима могућа поледица, а да расквашеног снијега има на путним правцима Власеница-Хан Пијесак, преко превоја Хан Поглед, Власеница-Луке, Милићи-Скелани, Тишћа-Доње Цапарде и Зелени Јадар-Братунац.
У већем дијелу Републике Српске саобраћај се одвија по влажним или мокрим и клизавим коловозима, без застоја.
Друштво
Поледица и угажен снијег отежавају саобраћај на више дионица
Возачима је упућен апел да возе максимално опрезно, да држе одстојање између возила и да на пут не крећу без зимске опреме.
Друштво
6 д0
Градови и општине
6 д0
Друштво
1 седм0
Друштво
1 седм0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
12
12
09
12
09
12
04
12
02
Тренутно на програму