Упозорење за возаче! Поледица и снијег у овим крајевима Српске

Извор:

СРНА

29.11.2025

09:29

Коментари:

0
Упозорење за возаче! Поледица и снијег у овим крајевима Српске

Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је возаче да је у вишим планинским предјелима могућа поледица, а да расквашеног снијега има на путним правцима Власеница-Хан Пијесак, преко превоја Хан Поглед, Власеница-Луке, Милићи-Скелани, Тишћа-Доње Цапарде и Зелени Јадар-Братунац.

У већем дијелу Републике Српске саобраћај се одвија по влажним или мокрим и клизавим коловозима, без застоја.

Снијег, пут

Друштво

Поледица и угажен снијег отежавају саобраћај на више дионица

Возачима је упућен апел да возе максимално опрезно, да држе одстојање између возила и да на пут не крећу без зимске опреме.

