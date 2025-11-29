Logo
У Ђавољој Вароши Света Петка лијечи вjернике: Вјерује се да овај обичај доноси срећу и здравље

29.11.2025

08:43

У Ђавољој Вароши Света Петка лијечи вjернике: Вјерује се да овај обичај доноси срећу и здравље
Споменик природе Ђавоља Варош познат је широм свијета по својим необичним земљаним фигурама, али на самом путу ка овом геолошком феномену крије се једно мјесто изузетне духовне моћи – Црква Свете Петке.

Саграђена на темељима храма из 13. вијека, ова дрвена црква није само свједок вијекова, већ и живо поприште јединственог народног вјеровања које привлачи хиљаде посјетилаца.

Посјетиоци који кроче у ово мирно светилиште, обновљено 2008. године, одмах ће примијетити необичан призор: дрво, како унутар, тако и испред цркве, окићено безбројним везаним марамицама. Овај обичај, дубоко укоријењен у народу, представља суштину вјере у исцјелитељску моћ Свете Петке.

Вјерује се да Света Петка помаже болеснима и свима онима који су у невољи.

Ритуал налаже да се марамицом додирне болно мјесто на тијелу и да се притом помисли жеља. Након тога, марамица се везује за стуб или грану у околини цркве. Сматра се да везивањем марамице, све муке, проблеми и невоље, ти ђаволи, остају заробљени у Ђавољој Вароши.

Међутим, прича ту не стаје. Марамице остају везане само недјељу дана. Након тога, оне се скидају и пажљиво закопавају у земљу.

Друштво

Славимо једног од 12 апостола, јеванђелисту Матеја: Ово би данас ваљало испоштовати

Овај чин закопавања има симболичко значење: на тај начин се обезбјеђује да муке, бриге, проблеми и невоље заувијек остану везани и сахрањени у земљи, далеко од онога ко их је донио. Посјетиоци, испуњени надом, одлазе кућама увјерени да ће са овог светог мјеста отићи задовољни и срећни.

Поријекло овог снажног вјеровања дјелимично објашњава и локална легенда. Прича каже да је на том мјесту живио изузетно добар човјек кога је мучио ђаво, носећи га на плећима и узрокујући му разне болести и невоље. Из сажаљења, Света Петка му се јавила у сну и савјетовала га да преспава на том мјесту.

Када се пробудио, ђаво је нестао, претворивши се у једну од камених фигура Ђавоље Вароши. У знак захвалности, исцијељени човјек је подигао Цркву Свете Петке, чиме је ово мјесто постало вјековни симбол борбе добра против зла и наде у исцјељење.

