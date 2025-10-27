Logo

Изговорите ове молитве Светој Петки за оздрављење, потомство и напредак

Извор:

Стил Курир

27.10.2025

08:02

Коментари:

0
Света Петка
Фото: YouTube/Screenshot

Света Петка или Преподобна мати Параскева је била хришћанска византијска подвижница из 11. вијека. Дан њеног помена — Петковдан, обиљежава се 27. октобра, и шеста је слава по броју свечара у Србији.

Параскева је рођена у Епивату, код града Каликратије у Малој Азији, при крају десетог или почетком 11. вијека. По предању, Света Петка је многе године провела у пустињи, у посту и молитви и усамљеничком животу. Предање каже да јој се у сну јавио анђео и упутио у отаџбину да шири вјеру Христову. Зато се Света Петка на иконама представља у монашкој одјећи, са крстом у руци. На њеном гробу већ вијековима се догађају чуда.

ILU-BEBA-140925

Друштво

Српска богатија за 22 бебе

Једна је од светитељки и сматра се заштитницом жена. Сматра се да услиши молитву сваког човјека, само ако заиста вјерује у оно што изговара, свака ријеч мора бити искрена. Са друге стране, исто тако зна да упути прекор особи која нема добре намјере. За њено име се везују различите необјашњиве ствари, многи су свједочили како има је управо она промијенила живот.

Тропар, глас 4.

Завољевши миран пустињски живот и пошавши добровољно за Христом, твојим Жеником, узела си од своје младости Његов лаки јарам, наоружавши се знамењем крста против духовних непријатеља.

Испосничким подвизима, постом, молитвама и сузним капима угасила си угљевље страсти, Параскева, достојна похвале, која и сада са мудрим дјевојкама стојиш пред Христом у небеском дворцу: моли се за нас који поштујемо твоју часну успомену.

Кондак, глас 6.

Прославимо сви побожно најчаснију Параскеву, свету заштитницу у невољама, јер она, оставивши пропадљиви живот, прими вечни, непропадљиви. Због тога, по Божијој заповијести, нађе славу и благодат да чини чуда.

1.Молитва Светој Петки

Света Петко, Божја светитељко, моли Бога за нас.

POLICIJA-SLOVENIJA-240925

Регион

Словенија припрема радикалне мјере након бруталног убиства оца који је бранио сина

Удостојила си се гледања лица Божја као чедо нашег народа, славна Петко светитељко, па имамо слободу теби говорити, сродници нашој, и тебе молити за спасење душа наших. Слава си и похвала Београду, гдје чудотворна вода твоја привлачи множине многе, као негдје Витезда, и даје слијепима вид, узетим здравље, малаксалим снагу, и свима бодрост и радост, Христова дјевице, наша помоћнице.

Буди и надаље престономе граду српском, утврди га у Православљу, помози вјернима, подигни недужне и тужне, у уснулим у Господу прецима нашим, браћи и дјеци, измоли вечни покој и вјечно спасење, света Петко, Божија Светитељко. Свима помози, па и мени не одмози.

Добре у добру сложи, и свако им добро умножи. Да се кроз тебе прослави Бог у Тројици, у вијекове вијекова. Амин.”

2.Молитва Светој Петки

“Преподобна мати наша Параскево, чудотворна помоћи наша: молимо Те из ове долине плачевне, погледај нас грешне, и духовно нејаке са горњих небеских висина. Обриши сузе уплаканих, ублажи болове болесних, утјеши срца тужних и невољних. Испуни молбе и жеље оних који Ти се од срца моле.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

Помоли се мати за све који Ти долазе у храм Твој на Калемегдану, захватајући свету воду са живог извора Твога, Теби Мати посвећеног. Преподобна мати Параскево, погледај на напаћене све болесне, на маловерне и невјерне: Помози, мати, Твојим слављеницима и свим монахињама које носе Твоје свето име.

Помози, света Петко, свим Хришћанима, помози онима који завјет монашки пред Тобом дадоше и Тебе мати у заштиту узеше. Помоли се,мати Параскево, Царици Небеској Пресветој Богородици да нас она води стазом спасења, да она моли Сина Свога Господа Исуса Христа, да нас све удостоји да станемо Њему са десне стране на Суду Његовом, да би спасли душе своје и својих упокојених очева и матера, свих духовника наших који нас спасењу водише и добар нам примјер оставише. Амин”.

Подијели:

Тагови:

Sveta Petka

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

47 мин

0
Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

Свијет

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

49 мин

0
Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

Свијет

Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

53 мин

0
Плафон хотелске собе пао на руску бициклисткињу уочи Свјетског првенства

Остали спортови

Плафон хотелске собе пао на руску бициклисткињу уочи Свјетског првенства

1 ч

0

Више из рубрике

АМС упозорио возаче

Друштво

АМС упозорио возаче

27 мин

0
Српска богатија за 21 бебу

Друштво

Српска богатија за 21 бебу

34 мин

0
Смањите брзину: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама

Друштво

Смањите брзину: Коловози мокри и клизави, магла у котлинама

36 мин

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

43 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Шулић: Република Српска регионални центар за конференције попут Самита трговине

08

24

Баклава без кора с орасима и јогуртом, сочнија од оригиналне, а зачас готова

08

23

Природни спреј против смрдибуба отјераће ове инсекте заувијек

08

19

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

08

19

Отац Предраг испричао како му се у сну јавила Света Петка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner