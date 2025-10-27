Изговорите ове молитве Светој Петки за оздрављење, потомство и напредак

Извор:
Стил Курир
27.10.2025
08:02

Света Петка или Преподобна мати Параскева је била хришћанска византијска подвижница из 11. вијека. Дан њеног помена — Петковдан, обиљежава се 27. октобра, и шеста је слава по броју свечара у Србији.
Параскева је рођена у Епивату, код града Каликратије у Малој Азији, при крају десетог или почетком 11. вијека. По предању, Света Петка је многе године провела у пустињи, у посту и молитви и усамљеничком животу. Предање каже да јој се у сну јавио анђео и упутио у отаџбину да шири вјеру Христову. Зато се Света Петка на иконама представља у монашкој одјећи, са крстом у руци. На њеном гробу већ вијековима се догађају чуда.
Једна је од светитељки и сматра се заштитницом жена. Сматра се да услиши молитву сваког човјека, само ако заиста вјерује у оно што изговара, свака ријеч мора бити искрена. Са друге стране, исто тако зна да упути прекор особи која нема добре намјере. За њено име се везују различите необјашњиве ствари, многи су свједочили како има је управо она промијенила живот.
Тропар, глас 4.
Завољевши миран пустињски живот и пошавши добровољно за Христом, твојим Жеником, узела си од своје младости Његов лаки јарам, наоружавши се знамењем крста против духовних непријатеља.
Испосничким подвизима, постом, молитвама и сузним капима угасила си угљевље страсти, Параскева, достојна похвале, која и сада са мудрим дјевојкама стојиш пред Христом у небеском дворцу: моли се за нас који поштујемо твоју часну успомену.
Кондак, глас 6.
Прославимо сви побожно најчаснију Параскеву, свету заштитницу у невољама, јер она, оставивши пропадљиви живот, прими вечни, непропадљиви. Због тога, по Божијој заповијести, нађе славу и благодат да чини чуда.
Света Петко, Божја светитељко, моли Бога за нас.
Удостојила си се гледања лица Божја као чедо нашег народа, славна Петко светитељко, па имамо слободу теби говорити, сродници нашој, и тебе молити за спасење душа наших. Слава си и похвала Београду, гдје чудотворна вода твоја привлачи множине многе, као негдје Витезда, и даје слијепима вид, узетим здравље, малаксалим снагу, и свима бодрост и радост, Христова дјевице, наша помоћнице.
Буди и надаље престономе граду српском, утврди га у Православљу, помози вјернима, подигни недужне и тужне, у уснулим у Господу прецима нашим, браћи и дјеци, измоли вечни покој и вјечно спасење, света Петко, Божија Светитељко. Свима помози, па и мени не одмози.
Добре у добру сложи, и свако им добро умножи. Да се кроз тебе прослави Бог у Тројици, у вијекове вијекова. Амин.”
“Преподобна мати наша Параскево, чудотворна помоћи наша: молимо Те из ове долине плачевне, погледај нас грешне, и духовно нејаке са горњих небеских висина. Обриши сузе уплаканих, ублажи болове болесних, утјеши срца тужних и невољних. Испуни молбе и жеље оних који Ти се од срца моле.
Помоли се мати за све који Ти долазе у храм Твој на Калемегдану, захватајући свету воду са живог извора Твога, Теби Мати посвећеног. Преподобна мати Параскево, погледај на напаћене све болесне, на маловерне и невјерне: Помози, мати, Твојим слављеницима и свим монахињама које носе Твоје свето име.
Помози, света Петко, свим Хришћанима, помози онима који завјет монашки пред Тобом дадоше и Тебе мати у заштиту узеше. Помоли се,мати Параскево, Царици Небеској Пресветој Богородици да нас она води стазом спасења, да она моли Сина Свога Господа Исуса Христа, да нас све удостоји да станемо Њему са десне стране на Суду Његовом, да би спасли душе своје и својих упокојених очева и матера, свих духовника наших који нас спасењу водише и добар нам примјер оставише. Амин”.
Тренутно на програму