Какво нас вријеме очекује данас?

АТВ

27.10.2025

07:42

Какво нас вријеме очекује данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској данас ће бити сунчаније уз малу до умјерену облачност, а увече на сјеверу почиње киша.

Ујутру ће бити облачно и углавном суво, само ће још понегдје на истоку и југу падати слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током пријеподнева разведравање и током дана ће бити сунчаније уз малу до умјерену облачност. Касније послије подне од сјевера ново наоблачење,а увече почиње киша.

Вјетар током ноћи и јутра на сјеверу слаб и промјенљив, у осталим предјелима умјерен до појачан југо. У наставку дана вјетар ће бити слаб до умјерен промјенљивих смерова.

Минимална температура ваздуха од пет до 10, на југу око 12, у вишим предјелима од два степена Целзијусова. Максимална температура ваздуха од 13 до 18, у вишим предјелима од осам степени.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 1

Свијет

Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

Уништено 400.000 комада перади због птичијег грипа

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је данас у Српској и ФБиХ било претежно облачно вријеме са мјестимично слабом кишом.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Мраковица девет, Чемерно и Кнежево 10, Хан Пијесак и Мркоњић Град 12, Сански Мост, Тузла, Приједор, Бањалука и Добој 13, Јајце, Билећа, Фоча, Вишеград, Соколац, Рудо и Требиње 14, Ливно, Сарајево и Зеница 15, Шипово 16 и Мостар 17 степени.

Временска прогноза

