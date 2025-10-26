Logo

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

Извор:

АТВ

26.10.2025

19:20

Коментари:

2

Вишечлана породица из Стричића има пуне руке посла. Вриједно раде и најмлађи чланови породице. Од сточарства до пољопривреде - ништа им није страно.

Домаћин Раде Гатарић каже да су се одлучили за живот на селу и да ту одгајају своју породицу која ускоро добија и шестог члана.

У мјесној заједници Стричићи кажу да је очување вишечланих породица које се баве пољопривредом и сточарством, очување не само Стричића већ и Републике Српске.

Подршка породици Гатарић стиже и од Владе Републике Српске. Данас су их обишли министар Синиша Каран и помоћник министра пољопривреде.

Вишечлана породица Гатарић показује да упорност, рад и љубав према земљи могу створити складан породични живот и очувати традицију села. Ако овакве приче инспиришу и друге, можда ће управо на селима Републике Српске цвјетати будућност и нова нада за заједницу.

Подијели:

Тагови:

породица

podrška

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

За вечерас најављен снијег у овим дијеловима БиХ

7 ч

0
Студенти медицине организују предавање о превенцији рака дојке

Друштво

Студенти медицине организују предавање о превенцији рака дојке

7 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО Српске: Нови лијекови на рецепт од 1. новембра

8 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke

Друштво

Сљедеће седмице повећање темепратуре: Ови дани ће бити најтоплији

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Аеродром у Литванији поново затворен

21

58

Ова јефтина намирница помаже у борби против старења

21

51

Ово је отац који је убијен док је покушавао да заштити сина

21

46

Путин послао важан захтјев својим генералима

21

41

Хороскопски знакови који најбоље располажу новцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner