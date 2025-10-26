Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

Извор:
Вишечлана породица из Стричића има пуне руке посла. Вриједно раде и најмлађи чланови породице. Од сточарства до пољопривреде - ништа им није страно.
Домаћин Раде Гатарић каже да су се одлучили за живот на селу и да ту одгајају своју породицу која ускоро добија и шестог члана.
У мјесној заједници Стричићи кажу да је очување вишечланих породица које се баве пољопривредом и сточарством, очување не само Стричића већ и Републике Српске.
Подршка породици Гатарић стиже и од Владе Републике Српске. Данас су их обишли министар Синиша Каран и помоћник министра пољопривреде.
Вишечлана породица Гатарић показује да упорност, рад и љубав према земљи могу створити складан породични живот и очувати традицију села. Ако овакве приче инспиришу и друге, можда ће управо на селима Републике Српске цвјетати будућност и нова нада за заједницу.
