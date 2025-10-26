Logo

За вечерас најављен снијег у овим дијеловима БиХ

26.10.2025

17:10

Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

Вечерас се са сјевера очекује продор хладнијег ваздуха уз пролазно умјерен сјеверац.

Падом температуре у ноћи на понедјељак, на планинама изнад 1.100 метара надморске висине централног и источног дијела БиХ ће бити пролазно снијега.

Волан

Свијет

У комбију возио шест понија, двије ламе, магарца и птицу

У јутарњим часовима понедјељка свуда престанак падавина, уз смањење облачности, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

У понедјељак током дана претежно сунчано вријеме, али у вечерњим часовима ново наоблачење и киша. Кише ће у ноћи на уторак пролазно бити свуда.

Након кишне ноћи на уторак, у уторак током дана сунчано вријеме, а сунчано ће бити и у сриједу.

Миломир Марић

Србија

Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

Према тренутним прогнозама, у четвртак и петак било би нешто више облачности над нашим крајевима, уз понегдје мало кише. Киша изгледна углавном на југу и западу.

Вјетар наредних дана слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура углавном између 4 и 10 степени. Дневна температура 12 до 18, у сриједу и четвртак локално до око 21 степен.

Према тренутним прогнозама, почетком новембра очекује нас стабилније и претежно сунчано вријеме.

Света Петка-26102025

Занимљивости

Према народном вјеровању овако треба провести ноћ уочи Свете Петке

У јутарњим часовима по котлинама и уз ријечне токове могућа је магла.

„Изнадпросјечно топло уз температуре 16 до 22 степена. Закашњело михољско љето“, наводи се у објави.

Временска прогноза

Снијег

