Студенти медицине организују предавање о превенцији рака дојке

26.10.2025

16:50

У БиХ сваке седмице од рака дојке живот изгуби 11 жена. Ова болест је убједљиво најчешћи и најсмртоноснији облик рака међу женском популацијом у нашој земљи, упркос доступним превентивним програмима.

Управо због тога, студенти медицине, у сарадњи са проф. др Зденком Гојковић, организовали су предавање посвећено дијагностици, лијечењу и превенцији рака дојке.

На догађају ће своја искуства у борби с болешћу подијелити и жене обољеле од рака дојке, чланице Савеза жена „Искра“.

- Оно што је важно нагласити јесте да би свака жена старости између 50 и 70 година, према званичним смјерницама у Републици Српској, требало да уради мамографију сваке друге године. Жене које имају породичну историју рака дојке требало би да почну са редовним мамографијама и раније, већ од 40. године живота. Нажалост, одазив на прегледе није на завидном нивоу, те је циљ овог предавања управо подизање свијести о важности и неопходности редовних прегледа дојке - истакао је Милан Бокан, студент медицине.

fzo fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО Српске: Нови лијекови на рецепт од 1. новембра

Предавање ће се одржати у понедјељак, 27. октобра, у амфитеатру Медицинског факултета, на адреси Саве Мркаља 14, са почетком у 18:30 часова, преноси SeeSrpska.

- Предавање је отворено за све грађане, без изузетка. Најсрећније од присутних дама биће награђене бесплатним ултразвуком или гинеколошким прегледом. Осим тога, сви присутни биће обучени како да правилно изврше самопреглед дојке, који представља први корак у бризи о репродуктивном здравља - навела је Ива Матијевић, национални координатор за сексуално и репродуктивно здравље при организацији студената медицине SaMSIC.

