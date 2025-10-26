Нови лијек штити вид дијабетичара

Извор:
СРНА
26.10.2025
15:48
Третман новим лијеком у раном стадијуму болести могао би да помогне у спречавању губитка вида обољелих од дијабетеса, сугерише ново истраживање.
Студија, коју је водио Универзитет "Квинс" у Белфасту, открила је да третман раног оштећења ока прије него што оно постане неповратно успорава или спречава губитак вида код људи који живе са дијабетесом.
Истраживање су водили професор Тим Кертис и доктор Џози Аугустин из Института за експерименталну медицину "Велком-Волфсон" на Универзитету "Квинс", а у њему је учествовао тим истраживача са Кингс колеџа у Лондону, Фармацеутског факултета Медвеј и Медицинског универзитета Јужне Каролине.
Користећи модел дијабетеса код пацова, научници су тестирали лијек под називом "2-ХДП" и открили да он штити нервне ћелије и крвне судове мрежњаче, смањује упалу и помаже у очувању функције вида.
Лијек дјелује тако што неутралише штетне молекуле који се акумулирају у мрежњачи током дијабетеса и доприносе губитку вида.
Дијабетичка болест мрежњаче чест је узрок губитка вида код одраслих људи.
"Овом студијом жељели смо да истражимо да ли рана интервенција лијековима може да заустави болест у њеном напредовању прије него што доведе до губитка вида", изјавио је професор Кертис.
Без лијечења, ово може да доведе до озбиљних проблема са видом и сљепила.
"Дијабетичка болест мрежњаче често почиње без симптома, са раним оштећењем нервних ћелија и крвних судова мрежњаче које се дешава много прије него што људи примијете било какве проблеме са видом", рекао је Кертис.
