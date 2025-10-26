Logo

Нови лијек штити вид дијабетичара

СРНА

26.10.2025

15:48

Таблете лијекови
Фото: Pexels

Третман новим лијеком у раном стадијуму болести могао би да помогне у спречавању губитка вида обољелих од дијабетеса, сугерише ново истраживање.

Студија, коју је водио Универзитет "Квинс" у Белфасту, открила је да третман раног оштећења ока прије него што оно постане неповратно успорава или спречава губитак вида код људи који живе са дијабетесом.

Основано Руско историјско друштво у Србији

Србија

Основано Руско историјско друштво у Србији: Потврда братских веза и важна политичка порука

Истраживање су водили професор Тим Кертис и доктор Џози Аугустин из Института за експерименталну медицину "Велком-Волфсон" на Универзитету "Квинс", а у њему је учествовао тим истраживача са Кингс колеџа у Лондону, Фармацеутског факултета Медвеј и Медицинског универзитета Јужне Каролине.

Користећи модел дијабетеса код пацова, научници су тестирали лијек под називом "2-ХДП" и открили да он штити нервне ћелије и крвне судове мрежњаче, смањује упалу и помаже у очувању функције вида.

Лијек дјелује тако што неутралише штетне молекуле који се акумулирају у мрежњачи током дијабетеса и доприносе губитку вида.

policija hrvatska

Регион

Хрватска на ногама: У два дана нестале двије д‌јевојчице и младић

Дијабетичка болест мрежњаче чест је узрок губитка вида код одраслих људи.

"Овом студијом жељели смо да истражимо да ли рана интервенција лијековима може да заустави болест у њеном напредовању прије него што доведе до губитка вида", изјавио је професор Кертис.

Без лијечења, ово може да доведе до озбиљних проблема са видом и сљепила.

Алергија прехлада

Здравље

Да ли нас чека тешка сезона грипе?

"Дијабетичка болест мрежњаче често почиње без симптома, са раним оштећењем нервних ћелија и крвних судова мрежњаче које се дешава много прије него што људи примијете било какве проблеме са видом", рекао је Кертис.

