Фицо: Братислава неће финансирати војну помоћ ЕУ за Кијев

Агенције

26.10.2025

15:32

Словачка неће учествовати ни у једном програму ЕУ за финансирање војне помоћи Украјини, рекао је премијер Роберт Фицо.

Словачка је обуставила државну војну помоћ Украјини када је Фицо дошао на власт 2023. године, али је наставила да дозвољава комерцијалну продају наоружања.

Фицо је рекао да се не слаже са државама ЕУ по питању рата и да рјешење није на бојном пољу.

Лидери ЕУ су се у четвртак договорили да покрију "ургентне финансијске потребе" Украјине за наредне двије године, али су одустали од усвајања плана да се замрзнута руска имовина користи за финансирање кредита Кијеву од 140 милијарди евра.

"Одбијам да дозволим Словачкој да учествује у било каквој финансијској шеми која има за циљ помоћ Украјини у управљању ратом и војним расходима", рекао је Фицо на конференцији за новинаре.

Он је критиковао санкције ЕУ Русији и рекао да оне више штете Европи.

Словачка и Мађарска, обје купци руских енергената, сада се суочавају са америчким санкцијама руским нафтним компанијама "Росњефт" и "Лукоил", које ступају на снагу сљедећег мјесеца.

На питање о тим ризицима, Фицо је рекао да је словачка рафинерија "Словнафт" дио мађарске нафтне и гасне групе МОЛ и да не купује нафту.

Роберт Фицо

Bratislava

