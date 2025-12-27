Трагедија: Радник страдао од струјног удара, други хитно пребачен у болницу

Извор:
Телеграф
27.12.2025
11:46
Коментари:0
У београдском насељу Лештане рано јутрос догодила се тешка несрећа на раду у којој је један радник изгубио живот, док је други задобио тешке повреде.
До трагедије је дошло током извођења радова на једној хали, када је двојицу радника ударила струја.
Према првим информацијама, један од њих је преминуо на лицу мјеста, док је други радник хитно превезен у болницу ради указивања медицинске помоћи.
Полиција је одмах изашла на терен и извршила увиђај, а о цијелом случају је обавијештено и надлежно тужилаштво које ће утврдити све околности ове несреће.
