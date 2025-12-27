Logo
Large banner

Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач

Извор:

ИнфоБијељина

27.12.2025

10:34

Коментари:

0
Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач
Фото: ИнфоБијељина

На магистралном путу Бијељина - Зворник у мјесту Јања, јутрос око 03.20 догодила се саобраћајна несрећа са тјелесним повредама, сазнаје ИнфоБијељина.

До несреће је дошло усљед слијетања са коловоза аутомобила марке BMW којим је управљао Б.П. са подручја Зворника, а са ким се на мјесту сувозача налазила особа М.Н. са подручја Зворника, потврђено је у ПУ Бијељина.

Додају да је Б.П. задобио лаке тјелесне повреде, док је особа М.Н. задобила тешке тјелесне повреде.

-Полицијски службеници ухапсили су Б.П. јер је извршеним испитивањем на присуство алкохола у организму, код истог утврђено присуство алкохола од 1,59 промила – рекли су за ИнфоБијељина у полицији.

Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске странице за безбједност саобраћаја Бијељина.

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено

Свијет

Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено

2 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Против Српске се води специјални рат, биће реализовани пројекти вриједни 4,5 милијарди КМ

2 ч

1
Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га

Свијет

Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га

2 ч

0
Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара

Економија

Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара

3 ч

0

Више из рубрике

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

Хроника

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

16 ч

0
"Убио Зорана, па се вратио и исјекао тијело": Нови детаљи мистерије ногу нађених у Колубари

Хроника

"Убио Зорана, па се вратио и исјекао тијело": Нови детаљи мистерије ногу нађених у Колубари

19 ч

0
Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију

Хроника

Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију

19 ч

0
Саобраћајна несрећа код ''Крамара''

Хроника

Саобраћајна несрећа код ''Крамара''

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Четири планинара погинула у лавини

13

02

Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

12

59

Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

12

53

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

12

47

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner