Нова језива саобраћајка у Српској: Двије особе повријеђене, ухапшен пијани возач

Извор:
ИнфоБијељина
27.12.2025
10:34
Коментари:0
На магистралном путу Бијељина - Зворник у мјесту Јања, јутрос око 03.20 догодила се саобраћајна несрећа са тјелесним повредама, сазнаје ИнфоБијељина.
До несреће је дошло усљед слијетања са коловоза аутомобила марке BMW којим је управљао Б.П. са подручја Зворника, а са ким се на мјесту сувозача налазила особа М.Н. са подручја Зворника, потврђено је у ПУ Бијељина.
Додају да је Б.П. задобио лаке тјелесне повреде, док је особа М.Н. задобила тешке тјелесне повреде.
-Полицијски службеници ухапсили су Б.П. јер је извршеним испитивањем на присуство алкохола у организму, код истог утврђено присуство алкохола од 1,59 промила – рекли су за ИнфоБијељина у полицији.
Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске странице за безбједност саобраћаја Бијељина.
