Минић: Против Српске се води специјални рат, биће реализовани пројекти вриједни 4,5 милијарди КМ

Извор:
СРНА
27.12.2025
10:27
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је за Срну да је задовољан урађеним у 2025. години, упркос тешким политичким и економским изазовима, наводећи да је најважније да је Српска остала стабилна.
"Мислим да ћемо бенефите видјети тек наредне године. Већ је најављен велики инвестициони циклус и све оно што ће допринијети повећању стандарда и обрта новца у Републици Српској", рекао је Минић у подкасту Срне.
Он је указао да се против Републике Српске води специјални рат, с циљем слабљења њених институција, истакавши да се то огледа кроз нападе на институције, изборни процес и Дан Републике.
Предсједник Владе је истакао да је био изненађен питањем да ли ће се наредне године славити 9. јануар, наводећи да припреме теку одавно и да се то није доводило у питање.
"Дан Републике славимо са већ договореним активностима. Не одустајемо од било какве политике заштите националних интереса. Изненадио сам се питањем, односно да је већ у јавности пласирана информација да се неће славити Дан Републике. То је веома лоше", нагласио је Минић.
У оквиру прославе Дана Републике, планирано је и откривање Централног спомен обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске, а Минић наводи да је тражио од градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да се из тог процеса искључи политика и оптужбе, које су карактерисале почетак радова.
"Бићу у протоколу, али и да нисам ја бих дошао својим саборцима да прислужим свијећу. Градоначелник је рекао да то неће политизовати. Отварање споменика ће организовати Влада 8. јануара и позваћемо великодостојнике Српске православне цркве да дају благослов и освештају споменик. Мислим да је то једна велика ствар", констатовао је Минић.
Он је навео да се не може заборавити шта је било у прошлости и да ће све радити да би се одржала част српских бораца и да би се очувало српско јединство.
"Не можемо заборавити колико је породица и дјеце остало без родитеља да би ми данас живјели и функционисали. И онда неко на томе треба да гради дневну политику!? Морамо се искључити из тога", поручио је Минић.
Минић је рекао да је поносан на разговоре и договор са представницима борачких удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата када је ријеч о повећању борачког додатка и доношења нових законских рјешења која ће учврстити и дати нова права овој популацији.
"Договорили смо да системски рјешавамо бројна питања. Након свих ових разговора, сви смо задовољни. Осјетило се то јединство", рекао је Минић.
Он је истакао да изражава највеће поштовање према представницима бораца и да је због тога приоритет био рјешавање проблема на која су они указивали.
Када је ријеч о борачком додатку и категоризацији, Минић је указао да су тај процес водиле локалне заједнице у сарадњи са борачким организацијама и да је сада тешко утврдити кроз документе ко је заслужио статус а ко није, с обзиром да су рјешења издата од органа која су престала с радом.
"Издваја се велики новац а ефективност је умањена због огромног броја оних који конзумирају та права, то не заслужују", указао је Минић.
Премијер Републике Српске каже да је за наредну годину планиран почетак великог инвестиционог циклуса са пројектима вриједним 4,5 милијарди КМ.
Минић је навео да је планирана разлика у задужењу у односу на отплату дуга око 100 милиона КМ.
"Ко може градити, а да се не задужује. Овај буџет наредне године производ је финансијске дисциплине. Имамо простора да се много више задужимо, чак и до три милијарде. Али, нема потребе за тим. Морамо се одговорно понашати. Не могу направити чудо, али док сам предсједник Владе нећу направити ништа што може створити проблем Републици Српској", рекао је Минић.
Он је поновио да Република Српска није презадужена земља, како то појединци из опозиције наводе, истакавши да се дуг око 35 одсто БДП-а, што је далеко испод дозвољене границе.
"Буџет за наредну годину направљен је у складу са свим стандардима. Само да узмете било коју земљу ЕУ видјеће да се то не може поредити, колико смо ми финансијски дисциплиновани. То што сад неко каже да се задужујемо, да задужујемо се. Реците ми која то држава ради огромне инфраструктурне пројекте, а да се не задужује?", упитао је Минић.
Минић рекао да је Влада преузела на себе обавезе Бањалуке када је ријеч о изградњи моста у насељу Чесма, уз приступне путеве, те изградњу кружног тока у Борику за шта су издвојена вишемилионска средства.
"Влада Републике Српске је завршила мост. Преузела је од града ту обавезу. Преузели смо и изградњу приступних путева. Када је ријеч о кружном току, град је спровео јавне набавке и изабрао извођача. Влада преузима да то заврши јер желим када се прошетам Бањалуком да грађани не говоре о томе шта је ко коме рекао и одговорио већ да завршимо нешто од чега ће сви имати користи", навео је Минић.
Он је истакао да неко не може о себи говорити као визионару, а не завршавати пројекте.
"Ако имаш визију онда је доведи до краја! Нисте визионар ако вам је нешто пало на памет. Ви онда имате ревију жеља. Визионар је неко ко осмисли идеју, направи конструкцију и заврши то. У овом случају Влада је визионар. Али, добро. То је дневна политика о којој не желим да говорим", поручио је Минић.
