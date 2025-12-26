Минић: Чека нас велики инвестициони циклус

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је задовољан урађеним у 2025. години од чега је најважније да је Српска остала стабилна и најавио инвестициони циклус вриједан неколико милијарди КМ.
"Мислим да ћемо бенефите видјети тек наредне године. Већ је најављен велики инвестициони циклус и све оно што ће допринијети повећању стандарда и обрта новца у Републици Српско", рекао је Минић.
Он је указао да се против Републике Српске води специјални рат, с циљем слабљења њених институција, истакавши да се то огледа кроз нападе на институције, изборни процес и Дан Републике - 9. јануар.
"Дан Републике славимо са већ договореним активностима. Не одустајемо од било какве политике заштите националних интереса. Изненадио сам се питањем, односно тиме да је већ пласирано у јавности да се неће славити. То је веома лоше", нагласио је Минић за Срну.
Минић је говорио о договору са представницима борачких организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, преузимању пројеката у Бањалуци које је требао да заврши град, као и о томе због чега сматра да БиХ не функционише.
