Минић о одлуци ЦИК-а: И ову ћемо, као и све до сада, превазићи

24.12.2025

18:45

Коментари:

1
Саво Минић
Фото: АТВ

Данашња, као и многе друге одлуке ЦИК-а не рјешавају проблеме, већ компликују живот и успоравају суштинске ствари важне за грађане, истакао је премијер Српске Саво Минић.

- Сваки пут када се превазиђе политичка криза и крене да се ради, слиједи нови корак уназад. И ову ћемо, као и све до сада, превазићи. Узалуд им труд - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Саво Минић

Коментари (1)
