Минић о одлуци ЦИК-а: И ову ћемо, као и све до сада, превазићи

24.12.2025
18:45
Коментари:1
Данашња, као и многе друге одлуке ЦИК-а не рјешавају проблеме, већ компликују живот и успоравају суштинске ствари важне за грађане, истакао је премијер Српске Саво Минић.
- Сваки пут када се превазиђе политичка криза и крене да се ради, слиједи нови корак уназад. И ову ћемо, као и све до сада, превазићи. Узалуд им труд - истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Данашња, као и многе друге одлуке ЦИК-а не рјешавају проблеме, већ компликују живот и успоравају суштинске ствари важне за грађане.— Саво Минић (@minic_savo) December 24, 2025
Сваки пут када се превазиђе политичка криза и крене да се ради, слиједи нови корак уназад.
И ову ћемо, као и све до сада, превазићи. Узалуд им…
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
47
21
40
21
39
21
30
21
20
Тренутно на програму