У првом плану: Милан Кнежевић

Извор:
АТВ
16.03.2026
15:39
'У првом плану' овог уторка је Милан Кнежевић, предсједник Демократске народне партије Црне Горе.
Разговараће о српским питањима у Црној Гори, борби ДНП-а за српски народ, напуштању Владе, притисцима и бројним другим темама.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
