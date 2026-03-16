У првом плану: Милан Кнежевић

16.03.2026

У првом плану: Милан Кнежевић

'У првом плану' овог уторка је Милан Кнежевић, предсједник Демократске народне партије Црне Горе.

Разговараће о српским питањима у Црној Гори, борби ДНП-а за српски народ, напуштању Владе, притисцима и бројним другим темама.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

АТВ

