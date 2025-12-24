Logo
Large banner

Савић: Селективна правда ЦИК-а и напад на вољу народа Републике Српске

Извор:

АТВ

24.12.2025

18:39

Коментари:

0
Савић: Селективна правда ЦИК-а и напад на вољу народа Републике Српске

Актуелни састав Централне изборне комисије БиХ изабран је мимо јасне и транспарентне конкурсне процедуре, чиме је од самог почетка озбиљно доведен у питање његов легитимитет, истиче предсједник Градског одбора СНСД Бојан Савић.

- Додатни проблем представља чињеница да је овом саставу мандат продужен наметнутом одлуком високог представника, без сагласности демократски изабраних институција у БиХ, што ЦИК већ дуго позиционира као политички, а не независан орган - наводи се у саопштењу СНСД Бијељина.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Има повријеђених

Како даље истичу, посебан разлог за оштру реакцију представља најновија одлука ЦИК-а да поништи изборе за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

- Умјесто да обезбиједи правну сигурност и коначно потврђивање изборне воље грађана, ЦИК је и овај пут пробио готово све законом утврђене рокове, отворио простор за медијске шпекулације и спровео селективно проблематизовање искључиво оних бирачких мјеста на којима је побиједио наш кандидат, док су у потпуности занемарена мјеста на којима је побиједио кандидат опозиције. Овакво поступање само потврђује да ЦИК већ годинама дјелује по устаљеном обрасцу: сваки изборни циклус у Републици Српској прати се поновним бројањем гласова, измијештањем изборног материјала, понављањем избора и вишемјесечним медијским кампањама, које у правилу имају један исти циљ – релативизацију и подривање изборне воље грађана Републике Српске - додаје се у саопштењу.

rtrs zgrada

Република Српска

Синдикат РТРС не стоји иза тзв. анонимног писма!

Наводе да могу бројати гласове колико год желе, могу их прерачунавати и понављати изборе колико год пута хоће, али изборна воља грађана Републике Српске не може бити промијењена административним и политички мотивисаним интервенцијама.

- Она је слободно изражена, јасна и недвосмислена. Институције Републике Српске ће штитити изборну вољу својих грађана, а они који данас спроводе селективне и незаконите поступке морају знати да ниједна неправда није трајна и да ће доћи вријеме када ће се отворити питање одговорности за свако незаконито поступање на штету воље народа - закључује се у саопштењу.

Подијели:

Таг:

Бојан Савић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отац мотком разбио сину главу: Родитељи лагали да је младић пао

Хроника

Отац мотком разбио сину главу: Родитељи лагали да је младић пао

3 ч

0
Патријарх Кирил одликовао Захарову Орденом Александра Невског

Свијет

Патријарх Кирил одликовао Захарову Орденом Александра Невског

3 ч

0
Роб и Мишел Рајнер преминули су неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем

Сцена

Роб и Мишел Рајнер преминули су неколико минута након што су задобили вишеструке повреде ножем

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Петоро ухапшених због нелегалне трговине, оштетили буџет за 1,5 милиона евра

3 ч

0

Више из рубрике

Синдикат РТРС не стоји иза тзв. анонимног писма!

Република Српска

Синдикат РТРС не стоји иза тзв. анонимног писма!

3 ч

1
Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Сутра жалба; Срам да буде Србе у ЦИК-у!

4 ч

0
Воља грађана и Јовица Радуловић

Република Српска

Воља грађана и Јовица Радуловић

4 ч

5
Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

Република Српска

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

47

Бившем црногорском министру одређен једномјесечни притвор

21

40

Илон Маск поручио да долази свијет без оскудице: Ове ствари ће промјенити све

21

39

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

21

30

Економски стручњаци буџет за 2026. оцијенили реалним и остваривим

21

20

Ово је кућа Патријарха Павла: Његово родно мјесто преживјело је катастрофу, а ово је дом гдје је одрастао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner