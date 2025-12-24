Савић: Селективна правда ЦИК-а и напад на вољу народа Републике Српске

Извор:
АТВ
24.12.2025
18:39
Коментари:0
Актуелни састав Централне изборне комисије БиХ изабран је мимо јасне и транспарентне конкурсне процедуре, чиме је од самог почетка озбиљно доведен у питање његов легитимитет, истиче предсједник Градског одбора СНСД Бојан Савић.
- Додатни проблем представља чињеница да је овом саставу мандат продужен наметнутом одлуком високог представника, без сагласности демократски изабраних институција у БиХ, што ЦИК већ дуго позиционира као политички, а не независан орган - наводи се у саопштењу СНСД Бијељина.
Хроника
Тешка несрећа у БиХ: Има повријеђених
Како даље истичу, посебан разлог за оштру реакцију представља најновија одлука ЦИК-а да поништи изборе за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
- Умјесто да обезбиједи правну сигурност и коначно потврђивање изборне воље грађана, ЦИК је и овај пут пробио готово све законом утврђене рокове, отворио простор за медијске шпекулације и спровео селективно проблематизовање искључиво оних бирачких мјеста на којима је побиједио наш кандидат, док су у потпуности занемарена мјеста на којима је побиједио кандидат опозиције. Овакво поступање само потврђује да ЦИК већ годинама дјелује по устаљеном обрасцу: сваки изборни циклус у Републици Српској прати се поновним бројањем гласова, измијештањем изборног материјала, понављањем избора и вишемјесечним медијским кампањама, које у правилу имају један исти циљ – релативизацију и подривање изборне воље грађана Републике Српске - додаје се у саопштењу.
Република Српска
Синдикат РТРС не стоји иза тзв. анонимног писма!
Наводе да могу бројати гласове колико год желе, могу их прерачунавати и понављати изборе колико год пута хоће, али изборна воља грађана Републике Српске не може бити промијењена административним и политички мотивисаним интервенцијама.
- Она је слободно изражена, јасна и недвосмислена. Институције Републике Српске ће штитити изборну вољу својих грађана, а они који данас спроводе селективне и незаконите поступке морају знати да ниједна неправда није трајна и да ће доћи вријеме када ће се отворити питање одговорности за свако незаконито поступање на штету воље народа - закључује се у саопштењу.
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
47
21
40
21
39
21
30
21
20
Тренутно на програму