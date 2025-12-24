Воља грађана и Јовица Радуловић

Извор:
24.12.2025
Пријевремени избори су одржани након што је кроз наметање Шмита судским путем одстрањен демократски изабран предсједник Републике Српске Милорад Додик. То нема везе са вољом грађана. Централна изборна комисија ће поновити изборе на мјестима гдје је побиједио кандидат СНСД-а Синиша Каран. Ни то нема везе са вољом грађана.
У неколико наврата в.д. предсједника СДС-а Јовица Радуловић у истом контексту употријебио је изразе "воља грађана" и "пријевремени избори".
На површини можда ти изрази и иду један уз други. У дубини долазе из супротних табора, мијешају се у загубљеним чињеницама и заборављеним догађајима да би на крају звучали хармонично.
Први пут је то изговорио у пријевременој изборној ноћи када је формално поништена воља грађана. Одлука о предсједнику Републике Српске изнесена је 2022. године када је вољом грађана на ту позицију дошао СНСД-ов Милорад Додика. Све што је послије тога услиједило није имало везе са вољом грађана. Ни Шмит, ни суђење, ни пријевремени избори.
Други пут је то изговорио данас када Централна изборна комисија тражи понављање избора на 136 бирачких мјеста на којима је побиједио СНСД. И ту пријевремено исказану вољу грађана, поништавају још једном. Први пут да се уклони СНСД и да побиједи кандидат СДС-а, а други пут, да још једном кандидат СДС-а покуша да побиједи. У наставку изјава Јовице Радуловића, в.д. предсједника СДС-а.
Одлука ЦИК-а представља позитиван сигнал, али избори морају да се у потпуности понове у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима - заједницама које СНСД годинама користи као резервоар украдених гласова - рекао је в.д. предсједника СДС-а Јовица Радуловић.
Данашња одлука ЦИК-а о поништавању и понављању избора је, каже Радуловић, охрабрујући сигнал да ЦИК жели да ради свој посао и да заштити изборну вољу грађана.
- Међутим, ми апелујемо на ЦИК да донесе нову одлуку, која ће обухватити већи број бирачких мјеста. Из изјава непосредних учесника изборног процеса, као и представника ЦИК-а, јасно је да су се неправилности догодиле на много више од 136 мјеста за које је ЦИК данас донио одлуку - навео је Радуловић.
Изборни процес је, каже, контаминиран.
- Прије свега ту мислим на Добој, Зворник, Братунац и Лакташе. Тамо је изборни процес контаминиран у тој мјери да можемо говорити о организованом криминалу. Свјестан да губи ове изборе, СНСД и њихови сателити су испланирали да мањак у броју гласова надокнаде тамо гдје ће најлакше спровести изборну крађу. Тако је једино исправно рјешење да се понове избори на свим бирачким мјестима у ове четири локалне заједнице. Ако је ЦИК-у недостајало времена да све детаљно испита, не треба журити. Чули смо и на сједници ЦИК-а да је ова одлука донесена на основу неправилности које је било врло лако утврдити и да им је недостајало времена за детаљнију истрагу, која би, сигуран сам, потврдила наше сумње да су се изборне манипулације догодиле у још већем обиму - каже Радуловић.
Он је навео да ЦИК не смије пропустити прилику да свој посао уради до краја и врати повјерење грађана у државу, институције и изборе.
- Из изјава представника ЦИК-а закључујемо да се ради о преварама огромних размјера, преварама које окрећу изборни резултат, те очекујемо да тужилаштво одмах реагује и да идентификује и строго казни одговорне за изборну крађу и њихове налогодавце. Поред ЦИК-а, неопходно је да и тужилаштво реагује како више ником, нигдје не би пало на памет да се игра са вољом народа и прекраја резултате избора! - истакао је Радуловић.
