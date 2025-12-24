Додик: На чудан начин ми је драго, сада ће разлика бити 25.000 гласова

Извор:
24.12.2025
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да одлука ЦИК-а о понављању избора на 136 бирачких мјеста представља линч народа који је гласао. Каже и да му је на чудан начин драго што се ово десило, јер ће се сада окренути раду на терену и направити још већу разлику између Карана и Блануше.
"ЦИК руши повјерење у изборе, у процес избора. Све оно што смо говорили, да Српска мора у своје руке да врати изборни процес, формира републичку изборну комисију и као таква проводи изборе за оно што је предвиђено Дејтонским споразумом. Контрола избора на локалном и ентитетском нивоу припада ентитету, не ЦИК-у. Гдје год је побиједио СНСД и гдје су били приговори отпочетка, то се проблематизовало. У општинама које је СДС наводио као такве избори су поништени. У Лакташима 24, Добоју 31, Зворнику чак 53, Братунцу 13. Хоће да кажу да су те општине преплављене лоповима, криминалцима, узурпаторима", каже Додик.
Он поручује да се за ово знало и да се ништа друго није ни могло добити од Јована Калабе који је члан ПДП-а, Вање Бјелице Прутине која је из СДС-а.
"Ангажовано је радила против сваког резултата у Републици Српској. Она је била та која је анимирала остале чланове и доводила их у ситуацију да од њих тражи да се ово уради. Они мисле да су недодирљиви и да су једини надлежни. На један чудан начин руше читаво повјерење у изборни процес. Тако руше више БиХ, него што руше Републику Српску. Одлучили су да се спрдају и понижавају бираче, да понижавају предсједнике бирачких одбора, посматраче на чињеници да се утврди правилност процеса. У свим демократским земљама то је крај. На дан избора можете да уложите приговор и то је једини приговор који имате док централна изборна комисија не прогласи неке резултате. Након тога имате право да се жалите. СДС се бавио тиме, чак су отишли до суда и рекли су им и суд и ЦИК да немају право и да није утврђена никаква повреда. То је било само прије неколико дана. Јуче је требало да заврше ту причу, али је одржан састанак код Шмита у ОХР-у гдје су били одређени чланови ЦИК-а. Ту је Суад Арнаутовић СДА, Ахмед Шантић СДП, Жељко Бакалар који је био савјетник Комшићу, Ирена Хаџиабдић која је гласала против и Владо Рогић из ХДЗ-а који није присуствовао, али сте чули изјаву", каже Додик.
Он наглашава да ЦИК-у ништа није било спорно када се због избора Владе Нермина Никшића мијењао устав преко ноћи, а у Српској је све спорно.
"На чудан начин, драго ми је што се ово десило. На овим бирачким мјестима изашло је 38.000, а није изашло 45.000. Био сам незадовољан чињеницом да не можемо да пређемо 10.000 гласова разлике, а сада нам се пружила прилика да то буде 15.000. На крају овог понављања, Каран ће имати 15.000 гласова разлике. Нека тумаче то како хоће. Повећаћемо излазност на 60 одсто и на терену у раду са људима урадићемо све да повећамо број оних који подржавају Карана. Шта ћете онда да кажете?", истиче Додик и додаје:
"Ово је завјера која је успостављена између ових људи. Као што је недавно рекао посланик СДА, треба нам пет људи из Републике Српске. То је тражио и Алија Изетбеговић. Издаја која је на видику је спрега управо ових које сам прочитао, Калабе, Бјелице, који су се договорили са Шмитом и осталим, да преко сарајевских медија и појединих медија из Српске, да направе атмосферу линча не према мени, него према народу који је изашао и дао свој глас. У потпуно неповољним околностима гдје су нам дали 15 дана за изборну кампању, када су срушили предсједника који је легитимно изабран. Распалили сте нам сада инат. Све ове дане ћу покушати да докажем људима који треба да изађу на изборе да су достојанствени и важни. Пружили сте прилику да управо ова бирачка мјеста покажу шта је Српска и за кога Српска гласа".
Он поручује и да СНСД није био задовољан резултатима у Теслићу, али их није оспоравао.
"Већ сутра ћемо организовати састанке наших људи и умјесто 15 хиљада које хоће да нам оспоре, разлика ће бити 25.000. Завјетујем се за овај број", рекао је Додик.
Додик је позвао људе да изађу на изборе и да повећају излазност и поручио да ће сви бити на терену.
