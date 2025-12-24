Logo
Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

Извор:

СРНА

24.12.2025

17:10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

Начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић изјавио је Срни да данашња одлука Централне изборне комисије БиХ о понављају избора на 136 бирачких мјеста личи на политички процес и политички волунтаризам.

Авдаловић је навео да ће избори бити поновљени и на једном бирачком мјесту у невесињском селу Биоград.

- Предсједница Општинске изборне комисије информисала ме је да су сви записници на свим мјестима били уреду, да су били потписани од свих, да су сва мјеста затворена на вријеме. Нико није имао ниједне примједбе. Зашто се избори понављају на том мјесту, ми не знамо - рекао је Авдаловић.

Он је додао да је на мјесту гдје ће бити поновљени избори убједљиво побиједио кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран.

Авдаловић је наводи да је правило ЦИК-а раније било да се врећа са гласовима може отворити једино ако неко уложи жалбу.

- Ми нисмо имали назнака да се ико жалио, нити накнадно, тако да ово личи на политички процес и политички волунтаризам - рекао је Авдаловић.

Централна изборна комисија донијела је данас одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Пријевремени избори 2025

Milenko Avdalović

ЦИК БиХ

Невесиње

