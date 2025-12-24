Отац мотком разбио сину главу: Родитељи лагали да је младић пао

Извор:
Курир
24.12.2025
18:12
Коментари:0
У селу Бекова, код Новог Пазара, догодио се тежак породични инцидент у којем је, према незваничним информацијама, отац М.П. (68) физички напао сина М.П. (21), нанијевши му тешке и по живот опасне повреде главе. У току сукоба, отац је наводно сина ударио дрвеном мотком у предјелу главе, након чега је младић задобио тешке повреде лобање.
Инцидент се догодио 21. децембра 2025. године, око 16.35 сати, у породичној кући у селу Бекова, а утврђено је да повреде које је задобио син нису могле настати на начин како су родитељи првобитно тврдили.
Хроника
Петоро ухапшених због нелегалне трговине, оштетили буџет за 1,5 милиона евра
Наиме, син је исте вечери примљен у Општу болницу Нови Пазар, а родитељи су тада здравственим радницима изјавили да је младић пао и на тај начин задобио повреде главе.
Међутим, током детаљних љекарских прегледа и дијагностичких процедура, медицински тим је утврдио да се ради о тешким повредама лобање, које не могу настати обичним падом, већ су, према стручним процјенама, посљедица снажног ударца тупим предметом.
Због озбиљности повреда и угроженог здравственог стања, син је хитно пребачен у Клинички центар у Крагујевцу, гдје је задржан на даљем лијечењу, а његове повреде су окарактерисане као опасне по живот.
Наука и технологија
Снимак с концерта у Кини гледало скоро 50 милиона људи
Након сазнања до којих су дошли љекари и обавјештавања надлежних органа, полиција је спровела истрагу, те је данас ухапшен отац дјечака, који се сумњичи да је сина ударио тупим предметом, највјероватније мотком, у предјелу главе. Осумњиченом је, по налогу надлежног тужилаштва, одређен притвор, а истрага се наставља ради потпуног расвјетљавања свих околности овог узнемирујућег случаја.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч1
Хроника
5 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
47
21
40
21
39
21
30
21
20
Тренутно на програму