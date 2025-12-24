Logo
Отац мотком разбио сину главу: Родитељи лагали да је младић пао

Извор:

Курир

24.12.2025

18:12

Фото: Танјуг

У селу Бекова, код Новог Пазара, догодио се тежак породични инцидент у којем је, према незваничним информацијама, отац М.П. (68) физички напао сина М.П. (21), нанијевши му тешке и по живот опасне повреде главе. У току сукоба, отац је наводно сина ударио дрвеном мотком у предјелу главе, након чега је младић задобио тешке повреде лобање.

Инцидент се догодио 21. децембра 2025. године, око 16.35 сати, у породичној кући у селу Бекова, а утврђено је да повреде које је задобио син нису могле настати на начин како су родитељи првобитно тврдили.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Петоро ухапшених због нелегалне трговине, оштетили буџет за 1,5 милиона евра

Лагали о повредама

Наиме, син је исте вечери примљен у Општу болницу Нови Пазар, а родитељи су тада здравственим радницима изјавили да је младић пао и на тај начин задобио повреде главе.

Међутим, током детаљних љекарских прегледа и дијагностичких процедура, медицински тим је утврдио да се ради о тешким повредама лобање, које не могу настати обичним падом, већ су, према стручним процјенама, посљедица снажног ударца тупим предметом.

Због озбиљности повреда и угроженог здравственог стања, син је хитно пребачен у Клинички центар у Крагујевцу, гдје је задржан на даљем лијечењу, а његове повреде су окарактерисане као опасне по живот.

роботи

Наука и технологија

Снимак с концерта у Кини гледало скоро 50 милиона људи

Ухапшен отац

Након сазнања до којих су дошли љекари и обавјештавања надлежних органа, полиција је спровела истрагу, те је данас ухапшен отац дјечака, који се сумњичи да је сина ударио тупим предметом, највјероватније мотком, у предјелу главе. Осумњиченом је, по налогу надлежног тужилаштва, одређен притвор, а истрага се наставља ради потпуног расвјетљавања свих околности овог узнемирујућег случаја.

насиље у породици

Нови Пазар

