Снимак с концерта у Кини гледало скоро 50 милиона људи

24.12.2025
17:55
Коментари:0
Вјештачка интелигенција и роботи који раде ствари боље од људи више нису ствар будућности, о чему свједочи и снимак с концерта кинеско-америчког пјевача Ванга Лихома.
Ванг је наступао у Ченгдуу, а на бини је имао пратеће играче који су се „ломили“, превртали и плесали као један. Снимак с концерта прегледан је скоро 50 милиона пута на друштвеној мрежи X, а због њега је реаговао и Илон Маск.
Разлог? Само неколико плесача су прави људи, док су у првим редовима – роботи.
Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros.— Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025
Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf
Амерички кантаутор кинеског поријекла постао је главна тема јавности, а снимци с концерта постали су вирални.
У коментарима испод видеа може се видјети исти коментар који је оставио и Маск – "импресивно", иако има и оних којима је цијели призор помало застрашујући.
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
21
40
21
39
21
30
21
20
21
19
Тренутно на програму