Снимак с концерта у Кини гледало скоро 50 милиона људи

24.12.2025

17:55

Снимак с концерта у Кини гледало скоро 50 милиона људи
Фото: Printscreen/X

Вјештачка интелигенција и роботи који раде ствари боље од људи више нису ствар будућности, о чему свједочи и снимак с концерта кинеско-америчког пјевача Ванга Лихома.

Ванг је наступао у Ченгдуу, а на бини је имао пратеће играче који су се „ломили“, превртали и плесали као један. Снимак с концерта прегледан је скоро 50 милиона пута на друштвеној мрежи X, а због њега је реаговао и Илон Маск.

Разлог? Само неколико плесача су прави људи, док су у првим редовима – роботи.

Амерички кантаутор кинеског поријекла постао је главна тема јавности, а снимци с концерта постали су вирални.

У коментарима испод видеа може се вид‌јети исти коментар који је оставио и Маск – "импресивно", иако има и оних којима је цијели призор помало застрашујући.

Тагови:

