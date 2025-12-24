Logo
Large banner

Петоро ухапшених због нелегалне трговине, оштетили буџет за 1,5 милиона евра

Извор:

СРНА

24.12.2025

18:01

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

У Србији је због недозвољеног промета акцизним производима ухапшено пет лица, од којих су двојица држављани Албаније, док су против 52 особе поднесене кривичне пријаве због недозвољеног складиштења робе, а укупна штета по буџет Србије процијењена је на 1,5 милиона евра.

Акција је извршена у сарадњи Управе криминалистичке полиције, Службе МУП-а Србије за сузбијање криминала и Пореске полиције, у координацији са 24 полицијске управе.

роботи

Наука и технологија

Снимак с концерта у Кини гледало скоро 50 милиона људи

Осим албанских држављана, ухапшена су и два лица из Шапца, те једно из Сремске Митровице, саопштио је МУП Србије.

У претресима на 94 локације пронађено је 993 килограма резаног дувана, 6.402 килограма дувана у листу, 855 боксова цигарета, 3.790 литара нафтних деривата, пет килограма кафе и око 530 литара алкохола без одговарајуће прописане документације и доказа о поријеклу.

Одузети су машина за резање дувана, два напаривача са резервним дијеловима, 44 метална ножа за резање дувана, дигитална вага, као и двије пунилице.

ilu-ruža-28082025

Култура

Преминуо глумац из серије ''Пријатељи''

Од држављана Албаније заплијењено је и око 80 грама сјеменки канабиса, 63 комада одјеће и обуће, торбице, каишеви, парфеми и сат марке "Картије". Против њих ће бити поднесена и кривична пријава због сумње у трговину дроге.

Ухапшенима је одређено задржавање до 48 часова и биће приведени надлежним тужилаштвима.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шок у борилачком свијету: Првак пао на допингу и остао без свега

Остали спортови

Шок у борилачком свијету: Првак пао на допингу и остао без свега

3 ч

0
Пет савјета за здравље ако радите ноћне смјене

Здравље

Пет савјета за здравље ако радите ноћне смјене

4 ч

0
ОФАК издао нову лиценцу за НИС

Србија

ОФАК издао нову лиценцу за НИС

4 ч

0
Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Сутра жалба; Срам да буде Србе у ЦИК-у!

4 ч

0

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

4 ч

1
Драма у Тузли: Мушкарац повријеђен, брат га избо ножем?

Хроника

Драма у Тузли: Мушкарац повријеђен, брат га избо ножем?

5 ч

0
Новитовић правоснажно осуђен за злоупотребу положаја!

Хроника

Новитовић правоснажно осуђен за злоупотребу положаја!

7 ч

0
Посланик из Брчког осуђен на 11 мјесеци затвора

Хроника

Посланик из Брчког осуђен на 11 мјесеци затвора

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

47

Бившем црногорском министру одређен једномјесечни притвор

21

40

Илон Маск поручио да долази свијет без оскудице: Ове ствари ће промјенити све

21

39

Дјечак (13) хтио да заштити мајку од њеног партнера, па избоден насмрт

21

30

Економски стручњаци буџет за 2026. оцијенили реалним и остваривим

21

20

Ово је кућа Патријарха Павла: Његово родно мјесто преживјело је катастрофу, а ово је дом гдје је одрастао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner