Петоро ухапшених због нелегалне трговине, оштетили буџет за 1,5 милиона евра

У Србији је због недозвољеног промета акцизним производима ухапшено пет лица, од којих су двојица држављани Албаније, док су против 52 особе поднесене кривичне пријаве због недозвољеног складиштења робе, а укупна штета по буџет Србије процијењена је на 1,5 милиона евра.
Акција је извршена у сарадњи Управе криминалистичке полиције, Службе МУП-а Србије за сузбијање криминала и Пореске полиције, у координацији са 24 полицијске управе.
Осим албанских држављана, ухапшена су и два лица из Шапца, те једно из Сремске Митровице, саопштио је МУП Србије.
У претресима на 94 локације пронађено је 993 килограма резаног дувана, 6.402 килограма дувана у листу, 855 боксова цигарета, 3.790 литара нафтних деривата, пет килограма кафе и око 530 литара алкохола без одговарајуће прописане документације и доказа о поријеклу.
Одузети су машина за резање дувана, два напаривача са резервним дијеловима, 44 метална ножа за резање дувана, дигитална вага, као и двије пунилице.
Од држављана Албаније заплијењено је и око 80 грама сјеменки канабиса, 63 комада одјеће и обуће, торбице, каишеви, парфеми и сат марке "Картије". Против њих ће бити поднесена и кривична пријава због сумње у трговину дроге.
Ухапшенима је одређено задржавање до 48 часова и биће приведени надлежним тужилаштвима.
