Посланик из Брчког осуђен на 11 мјесеци затвора

Извор:
АТВ
24.12.2025
13:54
Коментари:0
Основни суд у Брчком осудио је посланика у Скупштини Брчко дистрикта Алију Дењагића на 11 мјесеци затвора и предсједницу Удружења грађана ”Сједињене националне мањине” Ениду Османовић Стевановић на осам мјесеци затвора због злоупотребе положаја у вези са кориштењем додијељењих грант средстава.
Осим казне затвора Дењагићу је изречена и мјера забране вршења дужности посланика у Скупштини Брчко дистрикта БиХ у трајању од 4 године. Обавезан је и да врати противправну имовинску корист стечену кривичним дјелом у износу од 9.063 КМ.
Уз затворску казну и Османовић Стевановићевој је изречена мјера забране вршења дужности одговорне особе у удружењима грађана и фондацијама у трајању од 4 година од дана правоснажности пресуде.
”Тужилаштво Брчко дистрикта је у току првостепеног кривичног поступка доказало да је Алија Дењагић, са позиције посланика у претходном сазиву у периоду од 2018. до 2021. године, путем амандмана на буџет осигурао грантове удружењу грађана ”Сједињене националне мањине”, а затим тако додијељена средства злоупотребљавао на начин да је уз сагласност предсједнице удружења Ениде Османовић Стевановић средства овог удружења грађана користио за своје властите потребе и потребе њему блиских особа”, саопштило је Тужилаштво Брчко дистрикта.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Апелационом суду у Брчком.
