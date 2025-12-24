Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци

Извор:
Радио Сарајево
24.12.2025
12:46
Тужиоци Одјељења за привредни криминал и корупцију Тужилаштва КС су до априла ове године радили на процесуирању најкомплекснијих предмета организованог и привредног криминала и корупције.
Приоритет су били предмети злоупотребе положаја, прања новца, пореских утаја и незаконитог располагања новцем.
Након почетка рада Посебног одјељења за сузбијање корупције и организованог криминала ФБиХ, 30. априла ове године, Тужилаштво КС је до сада том одјељењу доставило 451 предмет, укључујући предмете "Берило и др.", "Видиковац", "Аеродром", "Терминали ФБиХ", "Холанд Такси", као и друге сложене предмете.
Током ове године Тужилаштво КС провело је више акција хапшења. У предмету "Коверта" ухапшене су двије кантоналне министарке, извршени претреси више владиних институција у КС, изузета документација са поједних факултета у Сарајеву. Проведени су и бројни претреси ради прикупљања додатних доказа због сумње на корупцију, а слободе су лишени и полицијски службеници због примања мита.
Подигнуто је 45 оптужница. Међу значајнијим оптужницама је предмет високе корупције у којем су оптужени Сенаид Мемић, Тихомир Брајковић и фирма "Булевар" из Кисељака, којој је незаконито омогућена имовинска корист већа од два милиона КМ кроз градњу и продају станова. Потврђена је и оптужница у предмету организованог криминала високог нивоа, који се односи на манипулације иностраним валутама. Такође, због примања мита у износу од 13.000 КМ потврђена је оптужница против службеника Општине Ново Сарајево и Пореске управе ФБиХ.
"И у овој години остварени су конкретни финансијски ефекти рада Одјељења. Трајно је одузето 637.000 КМ незаконито стечене имовине, док је имовина у вриједности од око пет милиона КМ привремено замрзнута", наводи се у саопштењу.
"Међу посљедњим значајнијим неправоснажно окончаним предметима привредног криминалитета истиче се окончање првостепеног поступка пред Кантоналним судом у Сарајеву, доношењем неправоснажне осуђујуће првостепене пресуде због злоупотребе службеног положаја или овлаштења чланова Управе Жељезница ФБиХ гдје су изречене затворске казне, новчана казна правном лицу у висини од 2.500.000 КМ док је одузета имовина вриједности 3.000.000 КМ", каже Лејла Куртановић, шеф Одјељења за привредни криминал и корупцију Тужилаштва КС.
Куртановић додаје како су споменути квалитетни резултати одјељења за привредни криминалитет и корупцију у текућој години остварени кроз сарадњу са полицијским агенцијама, Уредом за борбу против корупције КС, пореским органима и другим институцијама, што је омогућило бржу размјену информација и ефикасније провођење доказних радњи.
"Посебна ефикасност у процесуирању свих кривичних дјела из области пореза је постигнута кроз рад Тима за прање новца и порезе, који остварују уску сурадњу са надлежним пореским тијелима, нарочито Одсјеком за обавјештавање и истраге Сарајево при порезној управи ФБиХ, што је значајно унаприједило активности на благовременом препознавању и процесуирању кривичних дјела из области пореза, док се на сузбијању свих појавних облика коруптивних активности интензивно ради у сарадњи са Канцеларијом за борбу против корупције КС".
"Стратешко опредјељење Одјељења и даље остаје специјализација тужилаца како из области препознавања и идентификације типологије прања новца, крипто валута, специфичности привредног пословања и тржишта финансијског капитала, тако и сузбијања корупције, на којим пољима су тужиоци овог Одјељења већ постигли завидне резултате, како у раду на предметима тако и као учесници односно едукатори на бројним стручним обукама и едукацијама из наведене области, у земљи и иностранству, за што посједују и одговарајућу сертификацију".
Одјељење ће и даље радити на унапређењу и јачању координације с партнерским институцијама како би се додатно повећала ефикасност у борби против привредног криминала и корупције, саопштено је из Кантоналног тужилаштва КС.
