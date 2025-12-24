Logo
Large banner

Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци

Извор:

Радио Сарајево

24.12.2025

12:46

Коментари:

0
Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци

Тужиоци Одјељења за привредни криминал и корупцију Тужилаштва КС су до априла ове године радили на процесуирању најкомплекснијих предмета организованог и привредног криминала и корупције.

Приоритет су били предмети злоупотребе положаја, прања новца, пореских утаја и незаконитог располагања новцем.

Након почетка рада Посебног одјељења за сузбијање корупције и организованог криминала ФБиХ, 30. априла ове године, Тужилаштво КС је до сада том одјељењу доставило 451 предмет, укључујући предмете "Берило и др.", "Видиковац", "Аеродром", "Терминали ФБиХ", "Холанд Такси", као и друге сложене предмете.

policija traka mjesto zlocina

Хроника

Добојлија тукао родитеље, током напада отац преминуо од инфаркта

Током ове године Тужилаштво КС провело је више акција хапшења. У предмету "Коверта" ухапшене су двије кантоналне министарке, извршени претреси више владиних институција у КС, изузета документација са поједних факултета у Сарајеву. Проведени су и бројни претреси ради прикупљања додатних доказа због сумње на корупцију, а слободе су лишени и полицијски службеници због примања мита.

Подигнуто је 45 оптужница. Међу значајнијим оптужницама је предмет високе корупције у којем су оптужени Сенаид Мемић, Тихомир Брајковић и фирма "Булевар" из Кисељака, којој је незаконито омогућена имовинска корист већа од два милиона КМ кроз градњу и продају станова. Потврђена је и оптужница у предмету организованог криминала високог нивоа, који се односи на манипулације иностраним валутама. Такође, због примања мита у износу од 13.000 КМ потврђена је оптужница против службеника Општине Ново Сарајево и Пореске управе ФБиХ.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем

"И у овој години остварени су конкретни финансијски ефекти рада Одјељења. Трајно је одузето 637.000 КМ незаконито стечене имовине, док је имовина у вриједности од око пет милиона КМ привремено замрзнута", наводи се у саопштењу.

"Међу посљедњим значајнијим неправоснажно окончаним предметима привредног криминалитета истиче се окончање првостепеног поступка пред Кантоналним судом у Сарајеву, доношењем неправоснажне осуђујуће првостепене пресуде због злоупотребе службеног положаја или овлаштења чланова Управе Жељезница ФБиХ гдје су изречене затворске казне, новчана казна правном лицу у висини од 2.500.000 КМ док је одузета имовина вриједности 3.000.000 КМ", каже Лејла Куртановић, шеф Одјељења за привредни криминал и корупцију Тужилаштва КС.

Куртановић додаје како су споменути квалитетни резултати одјељења за привредни криминалитет и корупцију у текућој години остварени кроз сарадњу са полицијским агенцијама, Уредом за борбу против корупције КС, пореским органима и другим институцијама, што је омогућило бржу размјену информација и ефикасније провођење доказних радњи.

"Посебна ефикасност у процесуирању свих кривичних дјела из области пореза је постигнута кроз рад Тима за прање новца и порезе, који остварују уску сурадњу са надлежним пореским тијелима, нарочито Одсјеком за обавјештавање и истраге Сарајево при порезној управи ФБиХ, што је значајно унаприједило активности на благовременом препознавању и процесуирању кривичних дјела из области пореза, док се на сузбијању свих појавних облика коруптивних активности интензивно ради у сарадњи са Канцеларијом за борбу против корупције КС".

vujadin savic

Сцена

Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

"Стратешко опредјељење Одјељења и даље остаје специјализација тужилаца како из области препознавања и идентификације типологије прања новца, крипто валута, специфичности привредног пословања и тржишта финансијског капитала, тако и сузбијања корупције, на којим пољима су тужиоци овог Одјељења већ постигли завидне резултате, како у раду на предметима тако и као учесници односно едукатори на бројним стручним обукама и едукацијама из наведене области, у земљи и иностранству, за што посједују и одговарајућу сертификацију".

Одјељење ће и даље радити на унапређењу и јачању координације с партнерским институцијама како би се додатно повећала ефикасност у борби против привредног криминала и корупције, саопштено је из Кантоналног тужилаштва КС.

Подијели:

Тагови:

korupcija

судар

zapljena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин честитао рођендан Захаровој

Свијет

Путин честитао рођендан Захаровој

4 ч

0
Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Занимљивости

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

4 ч

0
Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

Хроника

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

5 ч

0
Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

Економија

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

5 ч

0

Више из рубрике

Добојлија тукао родитеље, током напада отац преминуо од инфаркта

Хроника

Добојлија тукао родитеље, током напада отац преминуо од инфаркта

4 ч

0
Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем

Хроника

Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем

4 ч

0
Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

Хроника

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

5 ч

0
Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених

Хроника

Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

17

14

Воља грађана и Јовица Радуловић

17

10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

17

08

Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

16

52

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner