Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Извор:

АТВ

24.12.2025

12:34

Новац у 2026. години иде онима који су спремни преузети одговорност, јасно поставити циљеве и дисциплиновано управљати оним што имају.

Ипак, три знака имају посебно наглашене повољне услове за раст прихода, улагања и финансијско јачање.

Лав

За Лавове је 2026. изравно повезана с напредовањем у каријери и видљивим финансијским искораком. Наглашена је сарадња с озбиљним системима, стабилним компанијама и поузданим партнерима. Многи Лавови могу ући у веће организације, преузети одговорније позиције или коначно добити признање за свој труд, што се врло конкретно одражава на висину примања.

Састанак

Економија

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

Почетак године ипак тражи хладну главу. Јануар и фебруар носе повећан ризик од лоших договора, нејасних понуда и могућих превара. Управо ту лежи прва лекција: Лавовима се финансијска срећа у 2026. појачава онолико колико науче провјеравати информације, пазити на уговоре и не улазити у приче које звуче превише добро да би биле истините.

Прави замах долази с љетом. Јупитер отвара изузетно повољан период за раст каријере и прихода. То је вријеме када се исплати тражити повишицу, јасно показати своје резултате, покренути властите пројекте или монетизовати хобије и таленте. Лавови који се усуде стати у први план, јавно показати што знају и активно се умрежавати, могу у тих неколико мјесеци направити финансијски скок какав се не догађа често.

Љето и рана јесен идеални су и за додатне послове, фриленсинг или креативне пројекте који доносе нови извор зараде. Крај године отвара могућност потпуно нових пословних праваца – но уз један услов: задуживање треба држати под контролом. Кредити, позајмице и ризичне финансијске конструкције могли би умањити оно што је година донијела.

Топлотна пумпа

Наука и технологија

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

Лавови који своје амбиције комбинују с опрезом према дуговима доиста могу бити међу највећим финансијским побједницима 2026.

Шкорпија

Шкорпијама 2026. доноси врло видљив финансијски раст, посебно у љетним мјесецима. Опис енергије године упућује на период у којем се сабиру резултати претходног труда. Љето може постати вријеме великих постигнућа, већих хонорара, повећаних плаћа или успјешних пројеката који напокон "сједну“ и покажу своју праву вриједност.

Оно што Шкорпију ставља у групу најповољнијих знакова јесте комбинација интуиције и способности дубинске анализе. У 2026. години многи ће брзати, ризиковати без размишљања или улазити у послове вођени еуфоријом.

Шкорпије, ако остану вјерне свом инстинкту да све прво "прочитају између редова“, могу препознати понуде које заиста имају потенцијал и избјећи оне које воде у губитак.

Телефони

Наука и технологија

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

Јесен доноси фазу стабилизације. Након љетног раста, нагласак прелази на дугорочније планирање, већа улагања и пројекте који трају годинама. Овај период посебно је повољно за Шкорпије које размишљају о већим инвестицијама, куповини опреме за посао, уласку у озбиљније пословне сарадње или ширењу онога што већ раде.

Пред крај године важно је пазити на ситне детаље. Уговори, клаузуле, рокови и "ситна слова“ могу направити разлику између посла који дугорочно доноси стабилност и онога који ствара непотребне проблеме. Шкорпије које не прескачу припрему и не потписују ништа под притиском остају у врло повољној позицији: 2026. им може донијети не само више новца, већ и јачи осјећај моћи над властитим животом.

Рибе

Рибама 2026. доноси изразито повољне услове за финансијски раст, али на нешто другачији начин него Лавовима и Шкорпијама. Код њих нагласак није толико на инстант скоковима, колико на паметној организацији живота, стицању нових вјештина и ослањању на интуицију.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Тајван

Почетак године идеалан је за планирање. Рибе које се посвете уређењу животног и радног простора, бољој организацији времена и делегирању дијела обвеза другима, стварају си простор за пројекте који доносе новац. Што је свакодневица једноставнија, то остаје више енергије за послове у којима се може остварити зарада.

Врло важан дио је и – улагање у едукацију. Све што Рибе науче у 2026. – било да је ријеч о стручним курсевима, новим алатима за рад, развијању дигиталних вјештина или продубљивању постојећег знања – врло брзо може постати директан извор прихода. То је један од разлога зашто се управо овај знак налази међу "најповлаштенијима“ када је ријеч о новцу у 2026. години.

Љето, међутим, тражи додатни опрез. Тада је повећан ризик од лоших договора, погрешних процјена и ситуација које граниче с преваром. Рибе би у том периоду требале посебно пазити на то коме вјерују, шта потписују и како распоређују свој новац. Јесен потом доноси смиривање, стабилизацију и нове професионалне перспективе, а крај године може бити обиљежен снажним интуитивним увидима.

mjesec

Наука и технологија

"Роскосмос" најавио: Прва руска лунарна електрана до 2036. године

Ако слушају те унутрашње сигнале, Рибе могу врло јасно осјетити гдје има потенцијала за раст, а што је само губитак времена и енергије. У комбинацији са знањем стеченим током године, то их ставља међу знакове који могу доживјети врло конкретан искорак према већој финансијској сигурности, пише "Атма".

Тагови:

новац

pare

астрологија

Хороскоп

