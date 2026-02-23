Двојица Краљевчана осумњичена да су припремали убиство предсједника Србије

Извор:
СРНА
23.02.2026
21:46
Коментари:0
У Краљеву су ухапшена два лица, због сумњи да су припремали насилну промјену уставног уређења и убиство предсједника Србије и његове породице.
Ухапшени су 51-годишњак чији су иницијали Д.Р. и 43-годишњи М.Р, осумњичени да су од децембра прошле године договарали свргавање највиших државних органа, саопштено је из МУП Србије.
Хроника
Расправа између бившег зета и пунца завршила физичким сукобом: Реаговала полиција
Они су договарали набавку оружја и напад на живот и тијело предсједника Србије, његове супруге и дјеце, на тај начин што би их лишили живота, као и напад на припаднике МУП-а Србије, којима би нанијели тјелесне повреде, наведено је у саопштењу.
Акцију су спровели полицијски службеници МУП-а у Краљеву, у сарадњи са припадницима Безбједносно-информативне агенције.
Осумњичени су ухапшени због постојања основа сумње да су, у саизвршилаштву, извршили кривично дјело припремање дјела против уставног уређења и безбједности Србије, у вези са кривичним дјелом напад на уставно уређење.
Хроника
Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре
Ухапшеним Краљевчанима биће одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем тужилаштву у Краљеву.
Регион
59 мин0
Друштво
1 ч0
Економија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
25
22
24
22
22
22
19
22
16
Тренутно на програму