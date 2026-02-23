Logo
Large banner

Двојица Краљевчана осумњичена да су припремали убиство предсједника Србије

Извор:

СРНА

23.02.2026

21:46

Коментари:

0
Двојица Краљевчана осумњичена да су припремали убиство предсједника Србије
Фото: Tanjug / AP

У Краљеву су ухапшена два лица, због сумњи да су припремали насилну промјену уставног уређења и убиство предсједника Србије и његове породице.

Ухапшени су 51-годишњак чији су иницијали Д.Р. и 43-годишњи М.Р, осумњичени да су од децембра прошле године договарали свргавање највиших државних органа, саопштено је из МУП Србије.

Policija Srbija

Хроника

Расправа између бившег зета и пунца завршила физичким сукобом: Реаговала полиција

Они су договарали набавку оружја и напад на живот и тијело предсједника Србије, његове супруге и дјеце, на тај начин што би их лишили живота, као и напад на припаднике МУП-а Србије, којима би нанијели тјелесне повреде, наведено је у саопштењу.

Акцију су спровели полицијски службеници МУП-а у Краљеву, у сарадњи са припадницима Безбједносно-информативне агенције.

Осумњичени су ухапшени због постојања основа сумње да су, у саизвршилаштву, извршили кривично дјело припремање дјела против уставног уређења и безбједности Србије, у вези са кривичним дјелом напад на уставно уређење.

Хакер

Хроника

Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре

Ухапшеним Краљевчанима биће одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем тужилаштву у Краљеву.

Подијели:

Тагови :

Александар Вучић

Kraljevo

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Био у бјекству: Ухапшен бивши министар

Регион

Био у бјекству: Ухапшен бивши министар

59 мин

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Сутра је Власовдан: Људи који имају домаће животиње једну ствар никако не би смјели радити

1 ч

0
Млијеко

Економија

Мегле најавио смањење откупа млијека: "Омча око врата фармерима"

1 ч

0
Бака Прасе открио чега се боји након паљења аутомобила

Сцена

Бака Прасе открио чега се боји након паљења аутомобила

1 ч

0

Више из рубрике

Младић (25) покушао да скочи са зграде, Дејан га спасио

Србија

Младић (25) покушао да скочи са зграде, Дејан га спасио

1 ч

0
Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа

Србија

Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа

2 ч

0
Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

Србија

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

3 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Србија

Слиједи преокрет времена: Приближавају се двије олујне масе

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

25

Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

22

24

Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

22

22

Пелет пада - купци чекају ударне попусте

22

19

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

22

16

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner