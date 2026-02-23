Logo
Large banner

Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа

Извор:

Курир

23.02.2026

19:28

Коментари:

0
Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа
Фото: Pixabay

Данас око 15 часова и 20 минута избио је пожар у породичној кући у селу Стапар код Сомбора.

Причињена је већа материјална штета. Пожар је пријављен у 15.28 часова, након чега су на лице мјеста изашли припадници ВСБ Сомбор и ДВД Стапар као и екипе хитне помоћи.

Ирена Божиновски

Србија

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

У пожару је повређена једна особа, која је задобила опекотине и након указане прве помоћи транспортована је у Општу болница У Сомбору ради даљег лијечења.

У објекту се у тренутку избијања пожара налазило и дијете, које је правовремено евакуисано и, према првим информацијама, није задобило повреде.

Градска управа, Бањалука

Бања Лука

Акумулирају се проблеми и дугови у Граду на Врбасу

Узрок пожара за сада није званично потврђен. Пожар је угашен нешто послије 17 часова.

Подијели:

Тагови :

Sombor

пожар

Ватрогасци

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

Србија

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

3 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Србија

Слиједи преокрет времена: Приближавају се двије олујне масе

5 ч

0
Priština Kosovo

Србија

У Приштини поново осуђен Србин на 13 година за наводни ратни злочин

7 ч

0
Расписани избори у девет јединица локалне самоуправе у Србији

Србија

Расписани избори у девет јединица локалне самоуправе у Србији

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

25

Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

22

24

Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

22

22

Пелет пада - купци чекају ударне попусте

22

19

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

22

16

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner