Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа

Извор:
Курир
23.02.2026
19:28
Данас око 15 часова и 20 минута избио је пожар у породичној кући у селу Стапар код Сомбора.
Причињена је већа материјална штета. Пожар је пријављен у 15.28 часова, након чега су на лице мјеста изашли припадници ВСБ Сомбор и ДВД Стапар као и екипе хитне помоћи.
У пожару је повређена једна особа, која је задобила опекотине и након указане прве помоћи транспортована је у Општу болница У Сомбору ради даљег лијечења.
У објекту се у тренутку избијања пожара налазило и дијете, које је правовремено евакуисано и, према првим информацијама, није задобило повреде.
Узрок пожара за сада није званично потврђен. Пожар је угашен нешто послије 17 часова.
