Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

Извор:
Телеграф
23.02.2026
19:24
Коментари:0
Политичка и друштвена сцена Врања остала је без једне од својих најактивнијих младих представница. Након краће и изненадне болести, у 41. години живота преминула је Ирена Божиновски, одборница Скупштине града Врања и истакнута представница македонске заједнице у овом граду.
Ирена Божиновски (рођена Николић) била је дијете Врања у правом смислу те ријечи. Рођена 24. фебруара 1985. године, одрасла је и школовала се у свом родном граду, завршивши Основну школу "Вук Караџић" и Економско-трговинску школу.
Своју радну каријеру започела је у врањском привредном гиганту, компанији "Симпо", гдје је стицала прва професионална искуства.
Ипак, шира јавност ће је памтити по њеном политичком ангажману и борби за права националних мањина. Улазак у скупштинске клупе, гдје је преузела одборничко мјесто испред Демократске партије Македонаца, за њу није био само политички чин, већ прилика да активно ради на унапријеђењу локалне заједнице.
Као предсједница Комисије за сарадњу између локалних јединица у земљи и иностранству, Ирена је била неуморни дипломата на локалном нивоу. Њен највећи професионални легат остаће снажно залагање за јачање веза између Србије и Северне Македоније.
"Ирена је била један од кључних иницијатора процеса братимљења Града Врања и Града Охрида. Вјеровала је да границе постоје само на папиру, а да су култура и сарадња оно што нас трајно повезује", наводе њене колеге из Скупштине.
Њен прерани одлазак у петој деценији живота оставља велику празнину у породици, али и у политичком животу Врања. Иза себе је оставила супруга Александра, сина Андреја (18) и круг сарадника који су је цијенили због њене енергије, оперативности и посвећености циљевима које је заступала.
Врање ће је памтити као ведру и пожртвовану жену која је својом функцијом желела да створи боље прилике за све грађане, без обзира на националну припадност.
- За собом оставља неизбрисив траг, прије свега као добар човјек, жена, мајка, а затим и друштвено ангажована и одговорна особа - наводи РТВ Врање.
Ирене Божиновски биће сахрањена у уторак на свој рођендан у 14 сати на Бунушевачком гробљу у Врању, преноси Телеграф.
