У случају бруталног злостављања сина Снежане Ђуришић укључена и малољетница

23.02.2026
Београдска полиција наставила је са хапшењима у случају злостављања Марка Гвозденовића, сина познате пјевачице народне музике.
Након двоје првобитно осумњичених, ухапшена је и малољетна дјевојка.
У наставку истраге о стравичном злостављању и мучењу Марка Гвозденовића, полиција у Београду ухапсила је у недјељу малољетну особу, Н. О., која се сумњичи да је директно учествовала у извршењу овог кривичног дјела.
Против малољетне Н. О. поднијета је кривична пријава за кривично дјело злостављање и мучење. Акција је спроведена у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом за малољетнике у Београду.
Према досадашњим информацијама из истраге, она није дјеловала сама. Наводи се да је ово дјело починила у саучесништву са још двије особе које су одраније познате истражним органима З. И. (53) и Л. С. (26).
Подсјетимо,јавност је остала затечена детаљима напада на Гвозденовића. Према незваничним информацијама, жртва је била изложена физичком и психичком малтретирању, а полиција је оперативним радом успела да идентификује све актере овог догађаја.
Хапшењем малољетне Н. О., круг осумњичених за овај напад је, према тврдњама извора блиских истрази, затворен. Сви осумњичени ће бити процесуирани у складу са законом, док се за малољетно лице поступак води пред посебним одјељењем тужилаштва, преноси Курир.
