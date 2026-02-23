Logo
У случају бруталног злостављања сина Снежане Ђуришић укључена и малољетница

Извор:

Блиц

23.02.2026

11:23

Коментари:

0
Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање
Фото: Društvene mreže

Београдска полиција наставила је са хапшењима у случају злостављања Марка Гвозденовића, сина познате пјевачице народне музике.

Након двоје првобитно осумњичених, ухапшена је и малољетна д‌јевојка.

У наставку истраге о стравичном злостављању и мучењу Марка Гвозденовића, полиција у Београду ухапсила је у нед‌јељу малољетну особу, Н. О., која се сумњичи да је директно учествовала у извршењу овог кривичног д‌јела.

Оптужбе за злостављање и мучење

Против малољетне Н. О. поднијета је кривична пријава за кривично д‌јело злостављање и мучење. Акција је спроведена у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом за малољетнике у Београду.

Снежана Ђуришић

Сцена

"Попила сам неке таблете, хвала Богу жив је" Снежана с кнедлом у грлу о претученом сину

Према досадашњим информацијама из истраге, она није д‌јеловала сама. Наводи се да је ово д‌јело починила у саучесништву са још двије особе које су одраније познате истражним органима З. И. (53) и Л. С. (26).

Брутално поступање у групи

Подсјетимо,јавност је остала затечена детаљима напада на Гвозденовића. Према незваничним информацијама, жртва је била изложена физичком и психичком малтретирању, а полиција је оперативним радом успела да идентификује све актере овог догађаја.

Снежана Ђуришић

Сцена

Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

Хапшењем малољетне Н. О., круг осумњичених за овај напад је, према тврдњама извора блиских истрази, затворен. Сви осумњичени ће бити процесуирани у складу са законом, док се за малољетно лице поступак води пред посебним од‌јељењем тужилаштва, преноси Курир.

