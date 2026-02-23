Logo
Телеграф

23.02.2026

10:07

Хорор: Александар (56) изгорио у стану, комшије откриле кобну грешку која га је одвела у смрт?
Фото: Pixabay

У стравичном пожару који је у ноћи између суботе и недјеље избио у Улици Владимира Томановића на Вождовцу, живот је изгубио педесетшестогодишњи Александар Ј.

Његово беживотно тијело пронађено је у стану сат времена након поноћи, након што су ватрогасне екипе успјеле да обуздају ватрену стихију.

Драма у насељу Коњарник почела је око 00:30 часова, када су станари осјетили снажан мирис паљевине и видјели густ дим који куља из стана на четвртом спрату. На лице мјеста убрзо је стигло неколико ватрогасних возила, полиција и екипа Хитне помоћи, а због опасности од гушења, спроведена је хитна евакуација цијеле зграде.

Живио повучено и сам

Према ријечима комшија, настрадали Александар је посљедњих година живио сам. Иако га описују као мирног и повученог човјека који никоме није правио проблеме, станари зграде су видно потресени исходом синоћне несреће.

"Био је то добар комшија, али је живио потпуно сам. Нисмо ни знали да је унутра док нисмо видјели ватрогасце како разваљују врата. Нажалост, било је касно", испричала је једна од станарки са истог спрата.

Кобни опушак изазвао пожар?

Иако ће званична истрага и вјештачење дати коначан одговор, међу станарима зграде у Владимира Томановића преовладава једна сумња – да је пожар изазвао људски фактор.

Сумња на цигарету: Комшије наводе да је Александар био страствени пушач и да постоји велика вјероватноћа да је заспао са упаљеном цигаретом која је запалила намјештај или постељину.

Брзо ширење ватре: Због велике количине лако запаљивих ствари у стану, пламен се проширио муњевитом брзином, не остављајући жртви простора да се спасе.

Интервенција и увиђај

Ватрогасци су се дуже од сат времена борили са ватром како би спречили њено ширење на сусједне станове. Љекари Хитне помоћи су по уласку у просторије могли само да констатују смрт мушкарца. Помоћ је на лицу мјеста указана и неколицини старијих станара који су се нагутали дима током евакуације и претрпјели јак стрес.

Тијело настрадалог пренијето је на Институт за судску медицину ради обдукције, док полиција наставља рад на утврђивању свих околности ове трагедије.

(Телеграф.рс)

