Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон

Славна америчка кошаркашица Кара Брекстон погинула је у страшној саобраћајној несрећи у Атланти.
Кара Брекстон је имала само 43 године, а за сада нема информација да ли је у судару у коме је учествовала било још погинулих или повријеђених, нити да ли је она управљала возилом у том тренутку.
У питању је двострука шампионка WНБА лиге која се прославила играјући за Детроит, са којим је освајала прстен 2006. и 2008. године, док је такође једном наступала и на Ол-стар утакмици.
"Са великом туком оплакујемо смрт двоструке шампионке WНБА, Каре Брекстон. Наше мисли су у овом тренутку са њеном породицом, пријатељима и бившим саиграчицама", наводи се у саопштењу које је лига објавила након што се сазнало да је дошло до стравичне несреће.
Током каријере играла је и за Тулсу, Финикс и Њујорк, а каријеру је завршила 2014. године, док смо је виђали и ван WНБА - у Пољској, Турској, Кини и Русији.
