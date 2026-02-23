Logo
Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон

23.02.2026

09:41

Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон
Фото: Youtube

Славна америчка кошаркашица Кара Брекстон погинула је у страшној саобраћајној несрећи у Атланти.

Кара Брекстон је имала само 43 године, а за сада нема информација да ли је у судару у коме је учествовала било још погинулих или повријеђених, нити да ли је она управљала возилом у том тренутку.

У питању је двострука шампионка WНБА лиге која се прославила играјући за Детроит, са којим је освајала прстен 2006. и 2008. године, док је такође једном наступала и на Ол-стар утакмици.

"Са великом туком оплакујемо смрт двоструке шампионке WНБА, Каре Брекстон. Наше мисли су у овом тренутку са њеном породицом, пријатељима и бившим саиграчицама", наводи се у саопштењу које је лига објавила након што се сазнало да је дошло до стравичне несреће.

Током каријере играла је и за Тулсу, Финикс и Њујорк, а каријеру је завршила 2014. године, док смо је виђали и ван WНБА - у Пољској, Турској, Кини и Русији.

Кара Брекстон

НБА

