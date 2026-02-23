Logo
Large banner

Јокић опет маестралан, Денвер опет поражен

Извор:

РТС

23.02.2026

07:20

Коментари:

0
Јокић опет маестралан, Денвер опет поражен
Фото: Tanjug / AP / Kelley L Cox

Кошаркаши Денвер Нагетса поражени су од Голден Стејт Вориорса 117:128 (27:39, 37:40, 34:19, 16:33) у утакмици регуларног дијела сезоне НБА лиге. Никола Јокић меч је завршио са 32 поена, 20 скокова и 12 асистенција.

Иако је дошао до 21. трипл-дабла у сезони, Јокић неће по добром памтити овај сусрет са Вориорсима.

Домаћи тим је успио да дође до битне побједе са само девет играча у ротацији, јер су ван састава били обојица Карија, Грин, Порзингис, Крајер и Џими Батлер.

Домаћин је боље отворио утакмицу и већ у раној фази стигао до предности захваљујући одличном шуту за три поена.

Голден Стејт је већину поена постигао у раним фазама напада, а једина свијетла тачка у гостујућој екипи био је Никола Јокић који је асистенцијама покушавао да одржи Денвер у ритму.

Како је дионица одмицала, Голден Стејт је наставио да користи проблеме Денвера у одбрани спољне линије и стекао двоцифрену предност. Гости су имали потешкоћа да парирају брзој игри ривала, који је константно успјешно погађао из трка и контролисао темпо утакмице.

На крају прве четвртине домаћин је водио 39:27.У наставку је Голден Стејт одржавао предност, а Денвер није успијевао да пронађе рјешење ни након више комбинација петорки.

Средином деонице Денвер је показивао знаке отпора, али је Голден Стејт одговорио серијом поена и на полувреме отишао са предношћу од 76:67.

Послије паузе, гостујући тим је заиграо знатно агресивније и постепено топио предност домаћина.

Јокић је предводио госте поенима, скоковима и асистенцијама, а Нагетси су боље користили игру под кошем и грешке ривала.

Денвер је најприје пришао на посед заостатка, а потом и први пут повео, док је Голден Стејт у том периоду промашио свих девет шутева за три.

До краја треће четвртине гости су преокренули резултат и водили 101:95.

На почетку посљедње дионице Голден Стејт је заиграо енергичније и брзо се вратио у резултатски егал.

Услиједио је период изједначене игре, али су домаћи искористили неколико изгубљених лопти гостију и серијом поена поново стекли предност.

Пресудни су били поени Брендана Подзијемског који је у посљедњих 12 минута убацио чак 16 поена.

Најбољи играч свијета Никола Јокић меч је завршио са 35 поена, 20 скокова и 12 асистенција.

Џамал Мари убацио је 22 поена, Кристијан Браун постигао је 18, А Брус Браун 12.

У тиму Голден Стејта од девет играча, седам је било двоцифрено.

Муди је убацио 23 поена, Хорфорд 22, Мелтон 20, Подзијемски 18, Сантос 17, Пејтон 15, Ричард је убацио 11.

Наредни меч Денвер игра против Бостона у Бол Арени, Голден Стејт ће гостовати код Њу Орлеанса.

Подијели:

Тагови :

НБА

Никола Јокић

Denver Nagetsi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Никола Топић се отворио о борби с раком и тренирању током хемиотерапије: "Памтићу то до краја живота"

Кошарка

Никола Топић се отворио о борби с раком и тренирању током хемиотерапије: "Памтићу то до краја живота"

1 д

0
На слици су НБА кошаркаши Никола Јокић и Дени Авдија.

Кошарка

Јокић водио Денвер до најубједљивије побједе у историји: Размонтирали Портланд

2 д

0
Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Кошарка

Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

2 д

0
Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

Кошарка

Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

3 д

0

Више из рубрике

Алимпијевић грми послије пораза у финалу Купа: "Ја ово више не могу да прихватим, не морам да радим!"

Кошарка

Алимпијевић грми послије пораза у финалу Купа: "Ја ово више не могу да прихватим, не морам да радим!"

1 ч

0
Сензација у Купу Шпаније! "Краљ" остао без круне, Басконија шокирала Реал Мадрид!

Кошарка

Сензација у Купу Шпаније! "Краљ" остао без круне, Басконија шокирала Реал Мадрид!

10 ч

0
Кристапс Порзингис

Кошарка

Да ли ће Порзингис играти против Јокића?

14 ч

0
Осетковски у Партизану – потписао нови уговор

Кошарка

Осетковски у Партизану – потписао нови уговор

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

33

Молотовљев коктел бачен на ресторан

08

33

Јак земљотрес погодио Кину

08

30

Шушка се о разводу, а ово је имовинска карта Весне и Ђолета Ђоганија

08

20

Лијек за дијабетес као нови допинг?

08

17

Славиша Стојановић више није тренер Жељезничара, екипу водио само четири утакмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner