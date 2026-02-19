Logo
Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

19.02.2026

14:55

Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру
Фото: Tanjug / AP / Julio Cortez

Сезона у дресу Лос Анђелес Клиперса за Богдана Богдановића протиче у таласима. Због проблема са повредама капитен Србије још није успио да ухвати континуитет нити да се избори за устаљену минутажу у ротацији.

У јавности су се појавиле приче о наводном захлађењу односа са тренером Тајроном Луом, али је искусни стручњак такве спекулације практично демантовао похвалама на рачун српског бека.

"Добро је имати га уз тим, због енергије коју доноси и због тога какав је као играч и као особа. Лијепо је што је поново са екипом", рекао је Лу послије тренинга ЛА Клиперса.

Говорио је и о комуникацији коју има са Богдановићем и његовој улози у тиму.

"Важно је да буде у добром ритму и да настави да ради. Када дође његово вријеме, рећи ћу му. Нећу га тек тако убацити у игру. Ако се укаже прилика, знаће. За сада гледамо ротацију и важно је да остане спреман", поручио је тренер Клиперса.

Од почетка сезоне Богдановић је наступио на 17 утакмица. У просјеку биљежи 7,6 поена, уз 2,8 скокова и 2,6 асистенција по сусрету, док чека већу шансу да покаже пуни допринос тиму.

Богдан Богдановић

НБА

LA Klipersi

