Тренер Клиперса проговорио о Богдановићу: Нећу га тек тако убацити у игру

19.02.2026
14:55
Сезона у дресу Лос Анђелес Клиперса за Богдана Богдановића протиче у таласима. Због проблема са повредама капитен Србије још није успио да ухвати континуитет нити да се избори за устаљену минутажу у ротацији.
У јавности су се појавиле приче о наводном захлађењу односа са тренером Тајроном Луом, али је искусни стручњак такве спекулације практично демантовао похвалама на рачун српског бека.
"Добро је имати га уз тим, због енергије коју доноси и због тога какав је као играч и као особа. Лијепо је што је поново са екипом", рекао је Лу послије тренинга ЛА Клиперса.
Asked Tyronn Lue about the status of Nicolas Batum and Bogdan Bogdanovic— Law Murray 🏴☠️ (@LawMurrayTheNU) February 18, 2026
On Nico: "He'll be back on the floor tomorrow"
On Bogie: "Just good to have him around, just his vibes and who he is as a player, just who he is as a person" pic.twitter.com/KlJQilAW2s
Говорио је и о комуникацији коју има са Богдановићем и његовој улози у тиму.
"Важно је да буде у добром ритму и да настави да ради. Када дође његово вријеме, рећи ћу му. Нећу га тек тако убацити у игру. Ако се укаже прилика, знаће. За сада гледамо ротацију и важно је да остане спреман", поручио је тренер Клиперса.
Од почетка сезоне Богдановић је наступио на 17 утакмица. У просјеку биљежи 7,6 поена, уз 2,8 скокова и 2,6 асистенција по сусрету, док чека већу шансу да покаже пуни допринос тиму.
