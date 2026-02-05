Вратио се Богдан, Спурси срушили Оклахому

Tanjug / AP / Julio Cortez

Најефикаснији у тиму Кливленда био је Донован Мичел са 29 поена, док је Џејлон Тајсон додао 17.

Код домаћих, најбољи је био Кавај Ленард са 25 поена, док је Џон Колинс убацио 19. За екипу ЛА Клиперса наступио је српски кошаркаш Богдан Богдановић, који се опоравио од повреде. Богдановић је заиграо први пут још од 27. децембра, а на терену је провео 12 минута. Српски кошаркаш је за то вријеме забиљежио два поена, један скок и једну асистенцију уз три изгубљене лопте.

Кошаркаши Сан Антонија побиједили су на свом терену Оклахому резултатом 116:106. Келдон Џонсон је био најефикаснији у тиму Сан Антонија са 25 поена, док је Виктор Вембањама имао учинак од 22 поена и 14 скокова. У редовима актуелног шампиона НБА лиге најбољи је био Кенрич Вилијамс са 25 поена, док је Џејлин Вилијамс постигао 24 поена уз 12 ухваћених лопти. Оклахома је на овој утакмици играла без Шеја Гилџеса-Александера, Лугуенца Дорта, Ајзее Хартенштајна, Чета Холмгрена и Алекса Каруза.

У осталим данашњим утакмицама НБА лиге постигнути су следећи резултати: Хјустон - Бостон 93:114, Милвоки - Њу Орлеанс pp 141:137, Сакраменто - Мемфис 125:129 и Њујорк - Денвер pp 134:127.

Подсјетимо, кошаркаши Њујорка побиједили су послије два продужетка екипу Денвера резултатом 134:127. Српски кошаркаш Никола Јокић провео је на терену нешто мање од 45 минута, а за то време забиљежио је 30 поена, 14 скокова и 10 асистенција. Јокић је стигао до 181. трипл-дабла у каријери, а српски кошаркаш се изједначио са Оскаром Робертсоном на другом мјесту вјечне листе. Први је Расел Вестбрук са 207.