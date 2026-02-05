Logo
Хит одговор Јокића: Дијета? Не!

05.02.2026

09:36

Хит одговор Јокића: Дијета? Не!
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Кошаркаши Денвер Нагетса изгубили су од Њујорк Никса 134:127 послије 58 минута кошарке у Медисон Сквер Гардену, промашеног шута Николе Јокића за побједу и сјајне партије Џејлена Брансона у додатку.

Након утакмице, пред медије је стао Никола Јокић, који је добијао питања на енглеском, али и на српском.

Анализа краја утакмице

Најприје је анализирао крај сусрета:

"Очигледно, нисмо могли да погодимо шут, играли су добру одбрану, имали смо неке шансе, направили су серију, нисмо одговорили, била је то тешка утакмица. Имали смо наше шансе, али нисмо успјели да то прикажемо."

Он је гађао 1/13 за три поена.

"Нисам могао да погодим шут. Посебно на крају меча, све више сам промашивао како је дуел одмицао. Дешава се, вратићу се у салу и тренирати на томе."

Повреда на почетку меча

Упитан је за ситуацију када је завршио на паркету на почетку меча и каже да није у питању ударац у колено:

"Не, био је то зглоб, није колено. Осјетио сам мало проблем, али кога брига."

Додао је потом:

Да, изврнуо сам зглоб, али се надам да неће бити ништа страшно, видјећу сутра када све то спласне. Ништа страшно.

Мотивација и адреналин

Када је мотивација у питању:

Само да се такмичим, играти овакве утакмице против најбољих тимова у лиги, то је адреналин. То је тешка утакмица за нас, имали смо шансе, резултатска клацкалица је била, па смо дали тројку, па су они опет дали тројку. Било је занимљиво и узбудљиво, они су погодили неке шутеве на крају, ми нисмо.

Сергеј Ступар

Друштво

Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

Упитан је и за то што је стигао Оскара Робертсона на вјечној листи трипл-дaбл учинака у регуларном дијелу сезоне:

Хвала, супер, не размишљам о томе.

Истако је да му је било мало времена потребно да уђе у ритам, али је ту мишићна меморија:

Осјећам се добро, не осјећам никакав умор, моје тијело има мишићну меморију, не само моје, људско.

Понављање и повријеђени играчи

Доста је повријеђених играча у Денверу, посљедњи Вотсон…

Други момци морају да искоче, фраза је, морамо да будемо спремни, прихватимо улогу и дамо нешто, морамо бити агресивни. Када год играш сто посто, увијек ћеш дати себи шансу да добијеш меч или да будеш у мечу.

Слиједи Чикаго, али не и дуел против пријатеља:

"Вућевић је трејдован, нећемо се видјети."

Опрaвак и дијета

Упитан је на који начин се опорављао:

"Вјероватно помало од свега, масажа, вјежбе, тренинзи, све, не знам, само радим шта ми кажу, они су ишли у школу за то, ја сам само пацијент у ствари."

Дијета

"Не, немам дијету."

Промашио је тројку за побједу на крају четврте дионице:

"Имала је добар пут, али као и сваки други шут који сам промашио."

Лакше је бити на терену него са стране:

"Лакше је играти, много је лакше."

На крају је завршио у свом стилу:

"Не вјерујем у срећу, мислим да се срећа зарађује", изјавио је Никола Јокић.

