Службеница у банци скидала новац клијентима: Са рачуна ''нестало'' 10 милиона

05.02.2026
09:24
Припадници Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Посебним одјељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су женску особу Д.И. због сумње да је извршила озбиљне финансијске малверзације.
Према саопштењу тужилаштва, Д.И. се терети за продужено кривично дјело злоупотребе положаја одговорног лица. Сумња се да је она, као запослена у „НЛБ Комерцијалној банци“, искористила своја овлаштења и приступ рачунима клијената како би неовлаштено пребацивала новац у своју корист.
Досадашња истрага указује на то да је осумњичена на овај начин прибавила противправну имовинску корист у износу од преко 10 милиона динара.
Акција хапшења спроведена је у четвртак, 5. фебруара 2026. године, након детаљног предистражног поступка. Надлежни органи су одмах предузели законске мјере.
Осумњиченој је одређено полицијско задржавање до 48 часова.
У законском року, она ће бити приведена у просторије Посебног одјељења за сузбијање корупције у Новом Саду ради давања исказа.
Овај случај поново је отворио питање безбједности унутрашњих система у банкарском сектору и контроле приступа средствима клијената од стране одговорних лица.
