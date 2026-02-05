Logo
Large banner

Службеница у банци скидала новац клијентима: Са рачуна ''нестало'' 10 милиона

Извор:

Телеграф

05.02.2026

09:24

Коментари:

0
Бројање пара
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Припадници Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Посебним одјељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су женску особу Д.И. због сумње да је извршила озбиљне финансијске малверзације.

Према саопштењу тужилаштва, Д.И. се терети за продужено кривично дјело злоупотребе положаја одговорног лица. Сумња се да је она, као запослена у „НЛБ Комерцијалној банци“, искористила своја овлаштења и приступ рачунима клијената како би неовлаштено пребацивала новац у своју корист.

Беба

Економија

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

Досадашња истрага указује на то да је осумњичена на овај начин прибавила противправну имовинску корист у износу од преко 10 милиона динара.

Хитно задржавање и даљи поступак

Акција хапшења спроведена је у четвртак, 5. фебруара 2026. године, након детаљног предистражног поступка. Надлежни органи су одмах предузели законске мјере.

Осумњиченој је одређено полицијско задржавање до 48 часова.

Taksi

Свијет

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

У законском року, она ће бити приведена у просторије Посебног одјељења за сузбијање корупције у Новом Саду ради давања исказа.

Овај случај поново је отворио питање безбједности унутрашњих система у банкарском сектору и контроле приступа средствима клијената од стране одговорних лица.

Подијели:

Тагови:

banka

Крађа новца

Нови Сад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас исплата за 10.105 корисникa

Друштво

Данас исплата за 10.105 корисникa

5 ч

0
Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

Република Српска

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

5 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Млади све више оболијевају од рака: Доктор упозорава на ове наизглед безазлене симптоме

5 ч

0
Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Свијет

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

5 ч

0

Више из рубрике

Ватра пожар варнице

Хроника

Пиромани запалили луксузни џип, нису знали да их снима камера

6 ч

0
Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Хроника

Ухапшен мушкарац осумњичен да је бацио бомбу на кућу Здравка Чолића

7 ч

0
Полиција у Бијељини пронашла дрогу, власник тврди да има дозволу за узгој

Хроника

Полиција у Бијељини пронашла дрогу, власник тврди да има дозволу за узгој

20 ч

0
Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

Хроника

Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner