Пиромани запалили луксузни џип, нису знали да их снима камера

Становнике Улице Марије Бурсаћ у Земуну у ноћи између недјеље и понедјељка узнемирио је снажан пожар. Према незваничним информацијама, двојица за сада неидентификованих мушкараца намјерно су запалила луксузни џип марке "Ранге Ровер".
Инцидент се догодио 2. фебруара око 3 сата ујутру. На снимцима надзорних камера, који су већ предати полицији, види се тренутак када двојица нападача прилазе возилу. Они су аутомобил полили запаљивом течношћу, а потом изазвали буктињу која је у секунди прогутала предњи дио возила.
Мета напада био је аутомобил у власништву 51-годишње Ј. В, али се ватрена стихија ту није зауставила.
Иако су ватрогасне екипе брзо реаговале, висок интензитет пламена узроковао је штету и на околним возилима. Према полицијском извештају, оштећена су још два аутомобила која су била паркирана у непосредној близини.
О цијелом случају одмах је обавјештено надлежно тужилаштво. Полиција интензивно трага за двојицом НН лица која се виде на снимку, а испитују се и мотиви овог вандалског чина.
Материјална штета је огромна, а станари ове земунске улице кажу да их је пробудио звук налик експлозији и мирис паљевине који се ширио насељем, преноси Курир.
