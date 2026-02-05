Logo
Large banner

Пиромани запалили луксузни џип, нису знали да их снима камера

Извор:

Курир

05.02.2026

08:05

Коментари:

0
Ватра пожар варнице
Фото: Miriam Espacio/Pexels

Становнике Улице Марије Бурсаћ у Земуну у ноћи између недјеље и понедјељка узнемирио је снажан пожар. Према незваничним информацијама, двојица за сада неидентификованих мушкараца намјерно су запалила луксузни џип марке "Ранге Ровер".

Инцидент се догодио 2. фебруара око 3 сата ујутру. На снимцима надзорних камера, који су већ предати полицији, види се тренутак када двојица нападача прилазе возилу. Они су аутомобил полили запаљивом течношћу, а потом изазвали буктињу која је у секунди прогутала предњи дио возила.

Мета напада био је аутомобил у власништву 51-годишње Ј. В, али се ватрена стихија ту није зауставила.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Данас претежно облачно са кишом

Иако су ватрогасне екипе брзо реаговале, висок интензитет пламена узроковао је штету и на околним возилима. Према полицијском извештају, оштећена су још два аутомобила која су била паркирана у непосредној близини.

О цијелом случају одмах је обавјештено надлежно тужилаштво. Полиција интензивно трага за двојицом НН лица која се виде на снимку, а испитују се и мотиви овог вандалског чина.

Материјална штета је огромна, а станари ове земунске улице кажу да их је пробудио звук налик експлозији и мирис паљевине који се ширио насељем, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

zapaljen automobil

Zemun

kamera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вријеме

Друштво

Данас претежно облачно са кишом

1 ч

0
У Српској рођене 22 бебе

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

1 ч

0
Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе

Економија

Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе

1 ч

0
Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

Наука и технологија

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

1 ч

0

Више из рубрике

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Хроника

Ухапшен мушкарац осумњичен да је бацио бомбу на кућу Здравка Чолића

2 ч

0
Полиција у Бијељини пронашла дрогу, власник тврди да има дозволу за узгој

Хроника

Полиција у Бијељини пронашла дрогу, власник тврди да има дозволу за узгој

14 ч

0
Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

Хроника

Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

19 ч

0
Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

Хроника

Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

09

11

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

09

05

Данас исплата за 10.105 корисникa

09

02

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

08

57

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner