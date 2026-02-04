Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

Извор:
Телеграф
04.02.2026
13:32
Коментари:0
Током преподневних сати код Љубовије догодила се саобраћајна незгода због које је једна особа превезена у болницу.
Према тренутним информацијама, камион миксер је слетио са моста.
На друштвеним мрежама објављена је и фотографија настала након удеса, а призор је узнемирио грађане.
Возило стоји преврнуто у скоро неприродном положају на спусту поред моста.
На основу информација, сумња се да је возачу позлило током вожње због чега се и догодила саобраћајна незгода, преноси Телеграф.
