Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

Извор:

Телеграф

04.02.2026

13:32

Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста
Фото: Printscreen/Instagram/192.rs

Током преподневних сати код Љубовије догодила се саобраћајна незгода због које је једна особа превезена у болницу.

Према тренутним информацијама, камион миксер је слетио са моста.

На друштвеним мрежама објављена је и фотографија настала након удеса, а призор је узнемирио грађане.

Возило стоји преврнуто у скоро неприродном положају на спусту поред моста.

На основу информација, сумња се да је возачу позлило током вожње због чега се и догодила саобраћајна незгода, преноси Телеграф.

Саобраћајна несрећа

povrijeđeni

