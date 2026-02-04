Logo
Large banner

Осуђеник из Добоја ухапшен након 18 мјесеци бјекства

04.02.2026

13:18

Коментари:

0
Осуђеник из Добоја ухапшен након 18 мјесеци бјекства
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је С.Т. из Добоја, осуђеника који се 18 мјесеци налазио у бјекству.

Добојлију су 3. фебруара ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој.

”Наведено лице је лишено слободе по наредби Основног суда у Добоју, издатој у јулу 2024. године, а који је осуђен за кривично дјело тешка крађа. Лице је било у бјекству 18 мјесеци, па је након лишења слободе предато службеницима КПЗ Добој на даље поступање”, рекла је портпарол Судске полиције РС Бранкица Спасенић.

Подијели:

Тагови:

Sudska policija

хапшење

bjegunac

Добој

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

Хроника

Убици брачног пара укинута пресуда: Изрешетао Предрага и Ивану у новогодишњој ноћи

7 ч

0
Чекао људе испред поште, представљао се као финансијски инспектор

Хроника

Чекао људе испред поште, представљао се као финансијски инспектор

8 ч

0
Ајна плакала у судници: Признала да је ножем убила мајку

Хроника

Ајна плакала у судници: Признала да је ножем убила мајку

8 ч

0
Бачен молотовљев коктел на познату фирму

Хроника

Бачен молотовљев коктел на познату фирму

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner