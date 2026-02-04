Осуђеник из Добоја ухапшен након 18 мјесеци бјекства

04.02.2026
13:18
Судска полиција Републике Српске ухапсила је С.Т. из Добоја, осуђеника који се 18 мјесеци налазио у бјекству.
Добојлију су 3. фебруара ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој.
”Наведено лице је лишено слободе по наредби Основног суда у Добоју, издатој у јулу 2024. године, а који је осуђен за кривично дјело тешка крађа. Лице је било у бјекству 18 мјесеци, па је након лишења слободе предато службеницима КПЗ Добој на даље поступање”, рекла је портпарол Судске полиције РС Бранкица Спасенић.
