Бачен молотовљев коктел на познату фирму

Извор:
Курир
04.02.2026
11:16
Коментари:0
Припадници полиције и надлежно тужилаштво трагају за двојицом нападача који су у ноћи између 1. и 2. фебруара бацили запаљиву направу на објекат познате фирме у Сурчину. Инцидент се догодио два сата послије поноћи.
Према информацијама из истраге, напад је био планиран и изведен уз очигледно нарушавање безбједносног простора фирме.
Снимци са надзорних камера, који су достављени надлежним органима, јасно приказују двојицу непознатих мушкараца како прескачу заштитну ограду комплекса.
Након упада у круг фирме, осумњичени су разбили прозор на објекту и у унутрашњост убацили тзв. „Молотовљев коктел“.
Иако је иницијално избио пламен који је претио да захвати већи дио инвентара, ватра је угашена и прије него што су ватрогасне јединице стигле на локацију. Захваљујући брзој присебности присутних или активацији противпожарних система, избјегнута је трагедија, а на објекту је забиљежена тек мања материјална штета.
О инциденту је одмах обавијештено дежурно тужилаштво. Тужилац је наложио прикупљање свих материјалних доказа, док полиција интензивно ради на идентификацији лица са снимака. За сада нема званичних информација о мотивима овог напада, као ни о томе да ли су нападачи од раније познати истражним органима, преноси Курир.
