Одузета два аутомобила, возачи имају више од 28.000 КМ неплаћених казни

Полиција КС привремено је одузела аутомобиле марке "мерцедес" и "фолксваген транспортер", чији возачи су вишеструки повратници у чињењу прекршаја, а заједно имају 28.292 КМ неплаћених казни, саопштено је из кантоналног МУП-а.
На подручју Хаџића полиција је јуче контролисала "мерцедес", којим је мушкарац чији су иницијали Х.О.К. управљао прије стицања тог права.
Провјерама је утврђено да возило није регистровано и да су на њему неприпадајуће таблице, те да возач у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 18.082 КМ.
У сарајевској општини Центар, приликом контроле "транспортера", утврђено је да С.Р. возилом управља прије стицања права на управљање, а по основу неплаћених казни дугује 10.210 КМ.
Против свих ових возача биће поднесени захтјеви за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје.
