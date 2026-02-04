Logo
Одузета два аутомобила, возачи имају више од 28.000 КМ неплаћених казни

Извор:

АТВ

04.02.2026

10:55

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Полиција КС привремено је одузела аутомобиле марке "мерцедес" и "фолксваген транспортер", чији возачи су вишеструки повратници у чињењу прекршаја, а заједно имају 28.292 КМ неплаћених казни, саопштено је из кантоналног МУП-а.

На подручју Хаџића полиција је јуче контролисала "мерцедес", којим је мушкарац чији су иницијали Х.О.К. управљао прије стицања тог права.

Ilon Mask

Свијет

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

Провјерама је утврђено да возило није регистровано и да су на њему неприпадајуће таблице, те да возач у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 18.082 КМ.

У сарајевској општини Центар, приликом контроле "транспортера", утврђено је да С.Р. возилом управља прије стицања права на управљање, а по основу неплаћених казни дугује 10.210 КМ.

miroslav lajcak

Регион

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

Против свих ових возача биће поднесени захтјеви за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје.

