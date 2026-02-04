Жесток удес у центру Бањалуке: Предњи дио аута смрскан

Извор:
АТВ
04.02.2026
10:07
Коментари:0
У центру Бањалуке код Гимназије, јутрос, 4. фебруара, догодила се саобраћајна незгода, а како јављају читаоци "Независних новина" у том дијелу града стварају се гужве.
На аутомобилу цитроен настала је велика материјална штета, а предњи крај је потпуно смрскан.
За сада није познато да да ли има повријеђених нити под којим околностима је дошло до саобраћајке.
Саговорници “Независних” упозоравају да се у улици од Арнаудија џамије слабо види знак стоп.
"Овдје су јако чести судари и сматрам да је потребно нешто предузети. Ту је школа, опасно је за ђаке. Мислим да је потребна хитна реакција", истиче један возач.
Најновије
Најчитаније
10
51
10
51
10
51
10
50
10
48
Тренутно на програму