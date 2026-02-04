Logo
Жесток удес у центру Бањалуке: Предњи дио аута смрскан

Извор:

АТВ

04.02.2026

10:07

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

У центру Бањалуке код Гимназије, јутрос, 4. фебруара, догодила се саобраћајна незгода, а како јављају читаоци "Независних новина" у том дијелу града стварају се гужве.

На аутомобилу цитроен настала је велика материјална штета, а предњи крај је потпуно смрскан.

За сада није познато да да ли има повријеђених нити под којим околностима је дошло до саобраћајке.

Саговорници “Независних” упозоравају да се у улици од Арнаудија џамије слабо види знак стоп.

"Овдје су јако чести судари и сматрам да је потребно нешто предузети. Ту је школа, опасно је за ђаке. Мислим да је потребна хитна реакција", истиче један возач.

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Коментари (0)
