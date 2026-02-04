Logo
Помоћник министра о Шумама Српске: Лично, нисам задовољан

Извор:

СРНА

04.02.2026

11:09

Коментари:

1
Фото: АТВ
Фото: АТВ

Физички показатељи предузећа "Шуме Републике Српске" за прошлу годину говоре да је извршење сјече и привлачења шумских сортимената 90 одсто, док је реализација 92 одсто, изјавио је Срни помоћник министра за шумарство Раденко Лакетић.

"Лично нисам задовољан, сматрам да се каснило са провођењем мјера и није у пуном обиму искориштено оно што је Влада Републике Српске ријешила за предузеће", истакао је Лакетић.

Србија

Србија

Ово је Дејан, добитник на Лутрији: Открио шта је урадио са богаством

Он је појаснио да је кредит од 15 милиона КМ, који био оперативан већ почетком априла, требало хитно реализовати како је и намијењено, односно за извођаче радова, чиме би био заустављен њихов одлазак у Федерацију БиХ, а били би и стимулисани за остваривање већих учинака.

"Извршење би било значајно веће, јер кредит до краја септембра није био у цјелости реализован. Већина кредита је отишла за извођаче, али касно. Ако немате производњу, тешко је очекивати добре резултате, јер од производње зависи све остало", нагласио је Лакетић.

Он је додао да реализација која није извршена износи близу 20 милиона КМ.

"Од нереализованог прихода скоро пола је зарада, јер су сви трошкови већ садржани у оствареној реализацији, а у нереализованој би трошак био само обавеза према локалnим заједницама и трошак извођења радова (сјеча и привлачење)", рекао је Лакетић.

Он је указао на то да је важно да се води рачуна о квалитетном кројењу стабала и сортимената, односно да сјекач не може пререзивати гдје хоће.

Друштво

Друштво

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

"Радници на кројењу и примању учинка морају бити код производних радника, да се води рачуна о квалитетном кројењу и класирању шумских дрвних сортимената. Не може се десити да имате значајно нижу цијену од планске, то је недопустиво јер се изгубио ефекат повећања цијена трупаца са почетка године. На реализованих око 960.000 метара кубних четинара да је остварена планирана цијена (а не нижа за око десет марака по метру кубном) остварио би се значајно већи приход", истакао је Лакетић.

Према његовим ријечима, руководство "Шума" треба да појача радну дисциплину и да извођење радова подигне на максималан ниво.

"Треба водити рачуна да се измирују редовно обавезе према извођачима радова и да се сви радници максимално радно ангажују. Они који не могу радити у производњи, могу бити ангажовани на шумско-узгојним радовима и сакупљању осталих шумских производа", рекао је Лакетић.

Рок за завршетак финансијског извјештаја предузећа је крај фебруара.

Коментари (1)
