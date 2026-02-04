Додик са Вукчевићем у САД

Извор:
АТВ
04.02.2026
07:41
Лидер СНСД-а Милорад Додик сусрео се у САД са кошаркашем Тристаном Вукчевићем.
- Лијепо је било срести сјaјног кошаркаша Тристанa Вукчевићa, репрезентативцa Србије и играчa Вашингтон визардса - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, Додик је јуче отпутовао у Сједињене Америчке Државе гдје ће, како је раније најавио, присуствовати молитвеном доручку.
Лијепо је било срести сјaјног кошаркаша Тристанa Вукчевићa, репрезентативцa Србије и играчa Вашингтон визардса. pic.twitter.com/xEzhihZPlr— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 4, 2026
