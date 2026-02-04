Logo
Додик са Вукчевићем у САД

АТВ

04.02.2026

07:41

2
Милорад Додик са Тристаном Вукчевићем
Фото: MiloradDodik/X

Лидер СНСД-а Милорад Додик сусрео се у САД са кошаркашем Тристаном Вукчевићем.

- Лијепо је било срести сјaјног кошаркаша Тристанa Вукчевићa, репрезентативцa Србије и играчa Вашингтон визардса - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Трамп Доналд

Свијет

Трамп: Путин одржао ријеч

Подсјећамо, Додик је јуче отпутовао у Сједињене Америчке Државе гдје ће, како је раније најавио, присуствовати молитвеном доручку.

Милорад Додик

Вашингтон

