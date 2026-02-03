Logo
"Ту смо" - локација Вашингтон

03.02.2026

22:00

Коментари:

16
Цвијановић Додик

Јасна и једноставна порука на Инстаграму српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић - у загрљају са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком у Вашингтону, написала је кратко "Ту смо".

Додик је јуче отпутовао у Сједињене Америчке Државе гдје ће, како је раније најавио, присуствовати молитвеном доручку.

Молитвеном доручку ће присуствовати и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.

У Вашингтону се налази српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која је до сада имала више важних састанака.

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

