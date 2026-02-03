Logo
Цвијановић са Тени о актуелним политичким приликама у БиХ и региону

АТВ

03.02.2026

20:01

Жељка и Тени
Фото: Инстаграм/zeljka.cvijanovic

Лијепо је видјети стару познаницу, чланицу Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке Клаудију Тени, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Током дугог и садржајног састанка, разговарале смо о актуелним политичким приликама у БиХ и региону које, иначе, веома добро познаје", навела је Цвијановић на Инстаграму.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Клаудија Тени

