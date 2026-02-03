Цвијановић са Тени о актуелним политичким приликама у БиХ и региону

Извор:
АТВ
03.02.2026
20:01
Коментари:0
Лијепо је видјети стару познаницу, чланицу Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке Клаудију Тени, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Током дугог и садржајног састанка, разговарале смо о актуелним политичким приликама у БиХ и региону које, иначе, веома добро познаје", навела је Цвијановић на Инстаграму.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
7 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму