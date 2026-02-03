Дипломатски успјех делегације Српске у САД-у

Аутор:Бранка Дакић
Америчке инвестиције стижу у БиХ. Жељка Цвијановић је након низа састанака у Вашингтону објавила да је све већи број америчких компанија заинтересованих за инвестирање у БиХ. Осим економских, договорена је и реализација енергетских пројеката, међу којима је и пројекат Јужне интерконекције.
"Изразила сам задовољство због све веће заинтересованости америчких компанија за улагање у Републику Српску и Федерацији БиХ, те истакла да је то посљедица позитивног заокрета администрације предсједника Трампа ка економији, сарадњи и заједничком просперитету са другим земљама", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Пут Америке ће и Драган Човић. Американци су, тврди, заинтересовани и за инвестирање у аеродроме у Мостару и Сарајеву, али и за изградњу ауто-пута који ће повезати Бих и Црну Гору. Америчка компанија Bechtel, једна од највећих и најутицајнијих грађевинских компанија у свијету, изразила је интерес за изграђњу ауто-пута на Коридору 5Ц.
„Коридор који је док је канцеларка била Меркел био стратешки интерес. Ми смо јако заинтересовани да тај коридор иде кроз Попово поље, преко Стоца, Почитеља и да се надопуњује на овај коридор 5Ц“, рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а.
БиХ већ дуже вријеме кубури са домаћим инвестицијама, па су од великог значаја стране, сматрају економисти.
„Можемо поздравити ове најаве о изградњи ауто-пута који би се финансирао америчким капиталом или оно о чему се већ дуже времена интензивно говори, а то је изградња Јужне гасне интерконекције. Свакако, са становишта привреде БиХ и Републике Српске добро би било да имамо више извора снабдијевања гасом“, каже Марко Ђого, професор на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.
„Како буде већа повезаност унутар Републике Српске брзим цестама и ауто-путевима, очекујем да ће ово наше тржиште бити још отвореније за све стране корпорације, јер добрим путевима се долази, а лошим путевима људи одоше“, рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
А, на добром путу је ових дана, према мишљењу аналитичара и делегација Српске. Док политичари из Сарајева критике упућују за неактивност и одсуство међународног утицаја, те заступају наратив о тоталној изолованости СНСД-а и Милорада Додик, аналитичари из Федерације им поручују да, за разлику од руководства Српске, институције БиХ нису успјеле обезбиједити контакте на високом нивоу у САД-у.
"Лидери у Сарајеву, који једва успијевају напустити центар града, а камоли државу, како би заговарали интересе своје земље, треба да се стиде сами себе. То укључује комплетну тренутну власт - "тројку", али и комплетну опозицију", каже Јасмин Мујановић, политички аналитичар
Поједини аналитичари из тог ентитета оцијенили су да је састанак са америчким секретаром за економију, Ховардом Латником, један од најважнијих у каријери Жељке Цвијановић. У Вашингтону ће бити одржана оснивачка конференција Самита „Балкан напријед“ . Једна од тема ће бити и ситуација у БиХ, а једини говорник из БиХ биће Жељка Цвијановић. Иако је то посао министра иностраних послова, Елмедина Конаковића тамо неће ни бити, важније су му објаве на друштвеним мрежама, коментар је који се може чути из Федерације.
