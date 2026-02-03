ЦИК објавио резултате пријевремених избора након брисања гласова

Извор:
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине објавила је "нове" резултате пријевремених избора за предсједника Републике Српске према којима Бранко Блануша, кандидат СДС-а има 201.387 гласова, а Синиша Каран, кандидат СНСД-а 195.686 гласова.
ЦИК је податке измијенио због понављања пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 локалних заједница.
"Измјена подразумијева да ће бити брисани подаци за 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица на којима су избори поништени одлуком Централне изборне комисије БиХ са 81. сједнице одржане 24.12.2025. године", саопштено је раније из ЦИК-а.
Остали подаци остају непромијењени у односу на резултате утврђене на 76. сједници Централне изборне комисије БиХ одржаној 15.12.2025. године, уз напомену да ће статистике бити промјењене јер ће недостајати подаци за 136 бирачких мјеста гдје су избори поништени.
"На дан поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске заказаних за недјељу, 08.02.2026. године Централна изборна комисија ће до поноћи у истој апликацији објавити прелиминарне резултате поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске", саопштено је из ЦИК-а.
