Денис Шулић нашао нови посао

Бивши министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић пронашао је нови посао.
Он је ступио у радни ангажман у Олимпијском центру Јахорина.
Ову информацију је за "Капитал" потврдио управо Шулић, који је рекао да је именован за савјетника директора Олимпијског центра.
Каже да се на тај потез одлучио јер је то била жеља управе, али и хотелијера са Јахорине.
"Тренутно смо окупирани самом зимском сезоном, али већ сам преузео на себе обавезу да кренемо да радимо припреме за љетну сезону. Тако да тренутно сам тамо, имам доста неких планова који су директно везани за додатну популаризацију Јахорине као дестинације“, казао је Шулић.
Ово је можда и очекиван потез с обзиром на то да је Шулић за вријеме свог министарског мандата често боравио на Јахорини, а што му је било и у опису посла.
Шулића је иначе на позицији министра замијенио Нед Пуховац.
