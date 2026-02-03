Logo
Денис Шулић нашао нови посао

capital.ba

03.02.2026

12:05

0
Фото: ATV

Бивши министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић пронашао је нови посао.

Он је ступио у радни ангажман у Олимпијском центру Јахорина.

Ову информацију је за "Капитал" потврдио управо Шулић, који је рекао да је именован за савјетника директора Олимпијског центра.

Ово је можда и очекиван потез с обзиром на то да је Шулић за вријеме свог министарског мандата често боравио на Јахорини, а што му је било и у опису посла.

Шулића је иначе на позицији министра замијенио Нед Пуховац.

